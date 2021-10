Homem sobrevive após cair do 9º andar em cima de carro nos EUA

Um homem sobreviveu após despencar do 9° andar de um prédio em Jersey City, Nova Jersey (EUA), e cair em cima de uma BMW 330i.

Pessoas que passaram pelo local logo após a queda registraram a cena em vídeos que viralizaram nas redes sociais. A suspeita é de que o homem tentou suicídio. As informações são do jornal New York Post.

Uma testemunha disse ao New York Post que passava pela avenida quando ouviu o barulho forte. Em seguida, ela viu o homem caído sobre o teto da BMW. Ele estava confuso e perguntando sobre o que havia acontecido.

“Ele caiu dentro do carro pelo teto solar. Depois, saltou do carro e caiu no chão. Ele estava tentando se levantar, mas as pessoas tentavam fazer com que ele ficasse deitado”, relatou a mulher.

O homem foi encaminhado para o hospital em estado grave.

