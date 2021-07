Censo Previdenciário Itinerante chega a Salinópolis

Uma das unidades móveis do Instituto de Gestão Previdenciária do Pará (Igeprev) já está no município de Salinópolis, no nordeste paraense, realizando mais uma etapa do Censo Previdenciário. Os atendimentos seguem até o próximo domingo (11) para segurados que moram na região e devem fazer o recadastramento para evitar a suspensão e até o bloqueio do benefício.

Aposentado há mais de 20 anos, Antônio Santana foi um dos primeiros a chegar ao caminhão do Igeprev, estacionado em frente ao quartel da 1⁰ Companhia Independente da Polícia Militar. “Meu filho viu a programação no site e nas redes sociais do Instituto, então, me antecipei”, disse o morador de São João de Pirabas. “Pra mim foi ótimo o Igeprev estar aqui, porque não precisarei ir a Belém”, ressaltou o beneficiário.

O Censo Itinerante é uma nova modalidade implantada pela atual gestão do Igeprev para garantir a interiorização dos serviços. “Em um estado de tamanho continental, a sociedade merece conforto e comodidade na busca pelos benefícios previdenciários, principalmente depois de uma vida inteira de trabalho”, destacou Giussepp Mendes, presidente do instituto.

Quem também comemorou a iniciativa do Igeprev foi Antonieta Cunha da Silva, aposentada pela Secretaria Estadual de Educação há 15 anos. “Não vou pra Belém nem para ir ao médico, ia agora só por causa do Censo e não precisei, porque o Igeprev veio aqui. Então, fiquei muito feliz por essa ação. O Igeprev está de parabéns”.

O Censo Previdenciário segue em outras regiões do Estado e para acompanhar o calendário completo basta acessar o site do Instituto.

Por Cácia Medeiros (IGEPREV)

Fonte: Agência Brasil/Foto: Divulgação