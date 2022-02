Centenários, Theatro da Paz e Waldemar Henrique ganham homenagem do Governo do Pará

A próxima terça-feira, 15 de fevereiro, será dia de celebrar o Theatro da Paz e o maestro Waldemar Henrique, dois importantes símbolos da arte e da riqueza cultural do Pará. Para homenagear a centenária casa de espetáculos e a trajetória do músico nascido há 117 anos, o Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (Secult), realiza uma programação com muita música, dança, teatro e exibição de curta-metragem, nos dias 15, 17 e 20 deste mês.

O TP, que carrega em seus arabescos não só o simbolismo da Belle Époque amazônica, mas o sentimento de afeto e pertencimento da população e até mesmo de visitantes, completa 144 anos de história pontuada, em seu majestoso palco, por grandes nomes da música, da dança e do teatro nacional e internacional.

Na terça-feira, a partir das 20 h, haverá um Tributo a Waldemar Henrique e à Cultura Popular, com a participação de convidados como a Banda Sayonara, que completou 60 anos de carreira. O público que se dirigir ao teatro será recepcionado por uma revoada de Pássaros Juninos, expressão artística genuinamente paraense.

Teatro, música e dança se revezarão no palco. A abertura da programação será com a atriz paraense Ester Sá, interpretando um trecho do espetáculo Iracema Voa, em homenagem à dama do Rádio Iracema Oliveira, uma das maiores referências na manutenção do Pássaro Junino do Estado. O violonista Salomão Habib executará obras de Waldemar Henrique, seguido de uma performance do Grupo Dançart, ambientada em uma Amazônia imaginária.

‘Revoada cultural’ – A secretária de Estado de Cultura, Ursula Vidal, frisou a importância do espaço e da mistura cultural entre o popular e o erudito. “O Theatro da Paz é um extraordinário equipamento público, que foi palco de capítulos importantes da história da arte e suas transformações na modernidade. Seus salões receberam grandes exposições de artes plásticas no final do século XIX. Durante décadas, Belém era parada obrigatória de companhias de teatro de variedades, grandes óperas, balés de repertório. Hoje, nossa missão é manter uma programação cultural de qualidade, democratizando o acesso e valorizando sempre a importância desta edificação para o patrimônio histórico arquitetônico e simbólico. Celebrar este aniversário com uma ‘revoada cultural’, que reúne tantas expressões artísticas – do erudito ao popular -, é traduzir a missão desta casa na forma de um alegre e bem produzido espetáculo”, ressaltou.

Encerrando a noite, a Amazônia Jazz Band (AJB) apresentará um repertório com participação de Lucinnha Bastos, Lidia Rinecy e Jorge Silva, interpretando canções da Banda Sayonara, com muita cumbia, merengue, brega e carimbó. Os ingressos terão valor simbólico de R$ 2,00, mais 1 quilo de alimento, e poderão ser adquiridos na bilheteria do TP ou pelo ticketfacil.com.br, a partir de 09 h.

No dia 17 (quinta-feira), as 20 h, a Orquestra Sinfônica do Theatro da Paz (OSTP) apresentará um concerto em homenagem à ópera francesa “Les indes Galantes”, de J. P. Rameau; “Meditação de Thaís”, de J. Massenet; “Marcha Troiana da Ópera Os troianos”, de H. Berlioz; “Suíte da Ópera Os Contos de Hoffmann”, de J. Offenbach; “Ballet de Fausto”, de C. Gounod, e “Suítes de Carmen”, de G. Bizet. Os ingressos serão gratuitos e podem ser retirados na bilheteria do Theatro ou pelo ticketfacil.com.br.

No domingo (20), as 10 h, a programação também será gratuita e voltada ao público infantil, com a Cia. Madalenas apresentando o espetáculo “Quando a imaginação nos traz para dentro”. No mesmo dia, haverá exibição do curta-metragem de animação “Allegro Pero No Mucho”, do diretor Cássio Tavernard.

Os ingressos serão distribuídos a partir das 09 h, e a plateia terá ainda crianças atendidas pelas ações do

Programa Territórios pela Paz (TerPaz). O acesso será livre, até atingir a lotação do TP.

