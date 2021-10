Centenas deixam a cidade para aproveitar o feriadão prolongado

O movimento é grande no Teminal Rodoviário Hildegardo da Silva Nunes e no Porto de Belém, com centenas de pessoas deixando a capital rumo ao interior e aos balneários para aproteitarem o feriadão prolongado de Finados, já que segunda-feira será facultado no Estado e no município de Belém. Outras estão viajando para fazer a “alumiação” nos cemitérios do interior, onde estão sepultados parentes e entes queridos.

Este é o terceiro “feriadão” prolongado em menos de um mês. O primeiro ocorreu durante o Círio de Nazaré, depois no Recírio, no começo desta semana e agora, por causa de finados.

Apesar disso, a segunda-feira, 1, não é feriado e, desta forma, empresas da iniciativa privada, comércio e bancos terão funcionamento normal no horário comercial.



“Vou aproveitar a segunda-feira, que não deverá ter muita gente na cidade, pra ir resolver problemas de minha conta na Caixa Econômica da Presidente Vargas. Aquilo ali é um Deus-nos-acuda todo tempo. Possa ser que nessa segunda tenha pouco movimento”, disse a aposentada Rose Maria da Silva, que foi levar a neta Vitória ao terminal para seguir para Mosqueiro, onde ficará esses dias.

Conforme informações da Fterpa, não havia nenhum caso, até a manhã deste sábado, de empresa de transporte intermunicipal programando viagens extras. Todavia, os ônibus têm saído das platarformas do Terminal com lotação completa.

No Porto de Belém, as saídas de embarcações também estão seguindo os horários habituais, mas os transportes estão desatracando com lotação completa, dentro dos padrões de segurnaça exigidos pela Capitania dos Portos, que está fazendo a fiscalização neste sábado.

O QUE FUNCIONA

A PROVÍNCIA DO PARÁ fez um levantamento do que estará funcionando ou não durante o feriado de Finados.