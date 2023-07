Central de Monitoramento dá agilidade no atendimento de ocorrências no veraneio￼￼

A Central de Videomonitoramento instalada em alguns municípios paraenses, como em Salinópolis, nordeste paraense, auxilia na estratégia de vigilância de imagens de segurança 24h por dia e no combate à criminalidade com agilidade no atendimento de ocorrências. A Central aplica a tecnologia com eficácia durante a Operação Verão 2023, coordenada pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup), em conjunto com os órgãos do Sistema de Segurança Pública e, também, órgãos parceiros.

Em Salinópolis, na Central de Atendimento e Despacho (CAD Salinas) instalado na Delegacia de Polícia Civil do município, estão sendo monitoradas todas as 23 câmeras instaladas em pontos estratégicos nas praias e orla do município. Além de dois postos de atendimento de urgência e emergência, por meio do Call Center no 190, assim como por dois pontos de despacho das viaturas dentro da Cidade, que podem ser acionadas para as ocorrências .

Para garantir o monitoramento específico em torno das áreas de praia, também está instalada uma central de monitoramento do Centro Integrado de Operações (CIOp) no CICC localizado na Praia do Atalaia. Do local, estão sendo monitoradas 10 câmeras de segurança instaladas especificamente em pontos da praia do Atalaia e no entorno, com outros dois pontos de despacho das viaturas que estão atuando na praia, o que garante agilidade nos deslocamentos para eventuais atendimentos à população.

“Salinópolis é uma das localidades mais frequentadas e procuradas, tanto pelos paraenses quanto pelos turistas e diante dessa grande demanda, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social planejou juntamente com os órgãos de segurança do Estado, ações de que visam um verão com paz e tranquilidade para quem estiver no município. Para isso, o acompanhamento das imagens das câmeras do sistema de segurança são essenciais para auxiliar as ações desenvolvidas, garantindo assim a agilidade dos agentes se acionados por alguma situação detectada também nas imagens”, disse o secretário adjunto de Operações da Segup, Luciano de Oliveira.

Reforço

Para garantir a expansão do atendimento diante do crescente fluxo de veranistas nessa época do ano, além das centrais instaladas em Salinópolis, o Núcleo Integrado de Operações de Capanema, está como suporte com mais três ponto de atendimento 190 e dois pontos de atendimento e despacho de viaturas da Policia Militar e Corpo de Bombeiros Militar, para atender as demandas integradas do Caeté, atendendo as chamadas e encaminhado as ocorrências tanto para o CAD na Delegacia de Salinas, como para o CICC no Atalaia, a fim de suprir as demandas da operação Verão 2023 em toda a região.

Segundo a delegada Danielle Mattar, coordenadora da Central de monitoramento em salinas, o mês de julho é culturalmente um mês de férias para a população paraense, sendo muito aguardado, então nesta época a população da capital do Estado migra para as praias, e em Salinas não é diferente, o fluxo de pessoas aumenta bastante, o que torna necessário o reforço policial.

“Diante desse fluxo maior, o estado, através da Secretaria de Segurança Pública, faz o reforço policial porque não só aumenta o fluxo de pessoas com essa migração da capital do Estado para as praias, especialmente Salinas, como também a criminalidade migra, então o reforço policial, com aumento de viaturas, de militares é extremamente importante para a prevenção do crime e também para a repressão qualificada, e para isso estamos atentos por meio do monitoramento das câmeras para que diante de qualquer intercorrência possamos acionar as forças de segurança para o atendimento imediato e resolução de qualquer situação anormal e todas possam se divertir com tranquilidade”, afirmou.

Ilha de Mosqueiro

No distrito de Mosqueiro, em Belém, do CICC Móvel instalado no caramanchão na praia do Chapéu Virado, os agentes de segurança da Policia Militar e Guarda Municipal de Belém estão realizando o monitoramento durante 24h de 10 câmeras de segurança instaladas em vários pontos do distrito. A Central de mosqueiro conta também com dois pontos de despacho das viaturas integradas que estão atendendo as ocorrências na ilha. As ligações para o 190 realizadas pela população que está no distrito são atendidas no Ciop em Belém, e imediatamente, direcionadas para as viaturas que estão reforçando as ações em Mosqueiro e região.

Operação Verão 2023

A Segup, juntamente com os demais órgãos de segurança, deflagrou, em mais de 90 localidades paraenses a “Operação Verão 2023”, com um efetivo de 5,6 mil agentes de segurança reforçando as ações junto ao policiamento local de cada localidade. Essa é a maior operação do ano, e envolve todos os órgãos do Sistema de Segurança Pública, com o objetivo de reforçar a segurança, enfrentar a criminalidade, e garantir tranquilidade e entretenimento, nas principais praias e balneários do Pará.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação