Central de monitoramento de trânsito diminuirá blitz nas ruas

O governo do Estado inaugurou na manhã desta quarta-feira, 7, a Central de Controle de Operações Viárias. A já denominada Sentinela. Será coordenação pelo Departamento de Trânsito do Estado (Detran). A Sentinela é um sistema de videomonitoramento com base integrada de operações implantadas na sede do órgão que visa tornar o trânsito mais seguro com o uso da tecnologia, monitorando o trânsito e fluxo de veículos nos municípios onde o sistema estará presente.



A inauguração do novo sistema torna as blitz pelas ruas menos frequentes. O evento solene contou com a presença do governador Helder Barbalho e diversas outras autoridades na sede do Departamento Estadual de Trânsito – Detran.

INOVAÇÃO

O novo órgão de segurança é constituído por monitores de informática, por onde as imagens do trânsito são visualizadas em tempo real, e de equipamentos instalados nas rodovias, que transmitem as imagens para a sede do órgão, em Belém. Com essas informações, os agentes de fiscalização que atuam na Central Sentinela poderão traçar estratégias de intervenção nas vias, em trechos previamente mapeados, a partir da visualização. Uma vantagem do Sistema é evitar a realização de blitz, por ter capacidade de identificar veículos com irregularidades, como IPVA em atraso, roubados e com problemas judiciais.



Cerca de 500 equipamentos estão sendo instalados. Inicialmente, haverá equipamentos na BR-316, do KM-0 ao KM-18, e nas rodovias estaduais de 80 municípios. Segundo o Detran, cerca de 70 agentes de fiscalização já foram treinados para operar o sistema, tanto na validação das autuações quanto no alerta de irregularidades.