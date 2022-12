Central de Videomonitoramento do Detran coíbe irregularidades no trânsito

A Central de Controle de Operações Viárias ‘Sentinela’ tem sido uma ferramenta importante no combate às irregularidades no trânsito nas rodovias estaduais. O órgão implantado pelo Detran, no ano de 2021, auxilia na segurança viária, identificando veículos com licenciamento atrasado, roubados, furtados e até envolvidos em situação de crime.

O Detran investe na modernização de seu procedimentos e, recentemente, adquiriu novos equipamentos para garantir maior segurança aos condutores e pedestres nas vias públicas estaduais.

De acordo com o Departamento, o Sentinela é um sistema de videomonitoramento com uma base integrada de operações implantada na sede do órgão. Ele é constituído por monitores de informática que exibem as imagens do trânsito em tempo real.

A Central também tem equipamentos instalados nas rodovias que transmitem as imagens para a sede do órgão, em Belém. Com as informações em mãos, os agentes de fiscalização, na central Sentinela, traçam estratégias de intervenção para as vias em trechos previamente mapeados.

O videomonitoramento iniciou a operação com cerca de 30 equipamentos de captação de imagens, e, este ano, passou a contar com um sistema composto por 65 câmeras, distribuídas nas principais rodovias de jurisdição do Detran, como a BR-316, a PA-391 (Belém-Mosqueiro), e as PAs-444 e 124, em Salinópolis, além da rodovia Alça Viária.

Além de reforçar os equipamentos, o Detran também ampliou a atuação da Central, que em breve poderá captar imagens on-line de veículos irregulares num raio de aproximadamente mil metros, conforme destaca o diretor técnico-operacional do Detran, Bento Gouveia.

“Por ser em alta definição e com algoritmos inteligentes, a imagem nos permitirá observar todas as irregularidades do veículo e autuar o condutor de acordo com a visualização que a imagem transmite. Com isso, queremos alertar os motoristas para que regularizem seus veículos e evitem acidentes”, explica o diretor técnico-operacional do Detran.

Fonte: Agência Pará/Foto: Bruno Cecim/Ag Pará