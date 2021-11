Centro Comercial bancos e pontos turísticos apresentam grande movimentação

A quarta-feira, 03, primeiro dia verdadeiramente útil do mês de novembro, amanhece com a cidade de Belém bastante movimentadal, engarrafamento nos principais corredores de acesso ao centro da capital, como avenidas Almirante Barroso, João Paulo II, Pedro Álvares Cabral e Centenário, além da rodovia BR-316, onde as autoridades rodoviárias ainda trabalham com a operação feriadão de finados. Na frente da agência Ver-o-Peso da Caixa Econômica Federal (Avenida Presidente Vargas com Rua Santo Antônio), ainda é grande a fila, do lado de fora, de pessoas que desejam resolver problemas com cartões, senhas, saques na boca do caixa e saques dos auxílios governamentais.

Essa é a principal agência do centro da cidade e uma das mais movimentadas. Também havia grande movimento em frente às agências do Banco do Brasil, Banco do Estado do Pará e bancos privados. No Terminal Rodoviário Hildegardo da Silva Nunes, em São Brás, era grande o movimento de pessoas chegando dos balneários e do interior do Estado, onde muitos foram visitar sepulturas de entes e parentes queridos sepultados nos cemitérios locais. Também milhares de pessoas aproveitaram o feriadão, que começou na sexta-feira e se prolongou até ontem, 02, já que a segunda-feira teve ponto facultativo em vários órgãos das administrações públicas municipais, federais e estaduais.

A reportagem esteve no centro comercial de Belém. Também havia grande movimentação de pessoas indo e vindo pelas ruas Santo Antônio, João Alfredo, 13 de Maio e 15 de Novembro, além do Boulevard Castilhos França. Na feira em si, feirantes comemoravam a volta dos “fregueses”. Lojistas e vendedores também comemoram o fim de um período, o do Círio, quando é grande o movimento de pessoas e as vendas aquecem, especialmente em razão dos festejos do Dia das Crianças, e o começo de nova fase de vendas, a principal, das festas de fim de ano, quando há procura de todos os tipos de produtos, desde os eletroeletrônicos, aparelhos celulares, confecções, cama, mesa, banho, calçados e brinquedos. Vida que segue, para quem conseguiu escapar da alta de preços e também dos efeitos da pandemia da covid-19.

Imagens: Nazaré Sarmento/Ronabar