Centro de Belém apresenta dezenas de pontos de engarrafamentos

O tráfego de veículos está complicado no sentido bairro-centro em Belém na manhã desta quinta-feira, 20. Os problemas são reflexos da forte chuva que caiu sobre a cidade na noite de ontem, quarta-feira, 19.



Equipes de manutenção da Prefeitura de Belém e da Equatorial trabalham no sentido de remover as árvores que caíram e consertar a rede de energia elétrica.

Várias agências bancárias estão com os serviços suspensos devido a falta de energia. Na agência da Caixa na avenida Presidente Vargas, as informações dão conta que o atendimento será normalizado somente amanhã.



Enquanto isso, várias vias estão com pontos de engarrafamentos. A situação mais complicada é na Avenida Governador José Malcher, devido ao fechamento de várias vias que tiveram árvores derrubadas como a Generalíssimo Deodoro, em Nazaré, entre outras.

Ainda há bairros sem energia e a previsão de normalização é para a tarde de hoje a depender do avanço no trabalho de manutenção.

Imagem: Nazaré Sarmento/Ronabar