Centro de Comando e Controle Móvel garante tranquilidade à praia de Ajuruteua, Bragança

Ações integradas do Governo do Pará, por meio das forças de segurança neste veraneio, tem garantido a tranquilidade de turistas e banhistas nas 92 localidades cobertas pela “Operação Verão 2023”. Em Bragança, nordeste paraense, apesar do movimento intenso, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) tem garantido mais segurança, juntamente com órgãos parceiros, desenvolvendo ações de cidadania, fiscalização e orientação.

Neste domingo (23) o movimento foi tranquilo na praia de Ajuruteua, apesar do número de frequentadores ter aumentado em relação ao sábado (22). Servidores da Polícia Militar, Polícia Civil e do Departamento de Trânsito (Detran) seguem de prontidão para atender as ocorrências, quando houver necessidade.

Para integrar as forças, a Segup instalou o Centro Integrado de Comando e Controle Móvel (CICCM), que dispõe de estrutura física, rede de comunicação, despacho e registro de ocorrências através da central 190 e suporte de videomonitoramento.

O centro tem registrado apenas ocorrências de baixo potencial ofensivo, o que reforça a sensação de tranquilidade, afirma o coordenador da unidade móvel, Coronel Wellington Magalhães.

“Até o momento nenhuma situação grave foi registrada por nossas equipes aqui no Centro Integrado. Nosso trabalho tem sido mais de orientação, fiscalizando e coibindo de forma integrada, como é o caso do uso de linhas chilenas”, pontua o coordenador.

Segundo ele, o trabalho tem sido reforçado é no caso de crianças perdidas. Para isso o Corpo de Bombeiros Militar tem atuado com a distribuição de pulseiras com o nome da criança e o contato do responsável. Somente neste final de semana foram mais de 300 pulseiras distribuídas.

Uma equipe da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos (Sejudh) também integrou as ações na praia. A Secretaria realizou a prevenção e o combate ao uso de drogas através de material informático distribuído pra banhistas.

Operação Verão – A Operação Verão 2023 foi iniciada no dia 30 de junho e será encerrada em 31 de julho, com o monitoramento do fluxo de retorno a Belém.

A operação, que mobiliza mais de 5,6 mil agentes de segurança pública, visa a potencializar as ações de segurança e de defesa social no mês de julho, para garantir no período das férias escolares a tranquilidade à população que se desloca para o interior do Estado, mantendo a eficiência e o combate à criminalidade.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação