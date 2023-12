Centro de Controle de Zoonoses realiza a última feira de adoção de pets do ano

O gatinho Chico, a cadelinha Luna, ambos com quatro meses de idade, e o cão Rubens, de 3 anos, vão passar o Natal com suas novas famílias. Eles conseguiram um lar durante a Feira de Adoção de Cães e Gatos realizada pela Prefeitura de Belém na manhã deste sábado, 2, no Parque Shopping. Esta foi a última feira de adoção deste ano promovida pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), por meio do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ).

A pequena Maria Helena, de 2 anos, ganhou a cadelinha Luna dos pais Liliane Tavares, de 27 anos, e Andrés Agudelo, de 37 anos. “Nós tínhamos uma cadelinha em casa, mas, infelizmente, ela faleceu. Sentimos muita falta e decidimos adotar outra parecida. A Maria ama bichos”, conta Liliane.

Foi também para preencher o espaço afetivo deixado pela Pérola, uma coelhinha, que Tamires Souza, de 22 anos, levou para casa o gatinho Chico. “Ele vai fazer companhia para nós. É mais um membro da família agora. Meu marido ama gatos e foi ele quem deu o nome. Acho que foi por causa da música da Luísa Sonza”, diz Tamires, divertindo-se.

Já o cão Rubens, adulto de médio porte, distribuiu carinho e meiguice a quem se aproximava. Depois de muito avaliar e consultar a família, Wakiriam e Silva, de 52 anos, decidiu levar o Rubens para casa. “Fiquei encantada com a docilidade dele. E também é muito bonito. Sei que vai dar trabalho, pois ele precisa de atenção e cuidados especiais, mas vai trazer muita alegria e leveza para a rotina familiar”, conclui Wakiriam, que decidiu manter o nome que a equipe do CCZ havia dado ao animal.

Feiras

Esta foi a décima Feira de Adoção de Cães e Gatos realizada este ano pelo CCZ. Em média, em cada ação sete animais são adotados. “O CCZ conseguiu novos lares para cerca de70 animais este ano com a realização das feiras. Se fosse para apenas um já teria valido à pena. Por isso, avalio o resultado como muito positivo. Ano que vem voltaremos a fazer a feira a partir de fevereiro”, informa a coordenadora da ação, a médica veterinária Noely Lameira, responsável pelo canil do CCZ.

Os animais colocados para adoção são castrados, vermifugados e vacinados contra a raiva. Os adotantes precisam ter a partir de 18 anos, apresentar documento de identidade, comprovante de residência e passar por uma entrevista. A equipe do CCZ dá todas as orientações sobre os cuidados com o pets e sobre a guarda responsável.

Serviço

As pessoas interessadas em adotar os animais podem procurar o CCZ de segunda a sexta-feira, no horário de 10h às 12h e de 13h às 15h. O Centro de Controle de Zoonoses fica na Rodovia Augusto Montenegro, s/n, próximo à Estação Eduardo Angelim do BRT Belém. Telefone (91) 98585-8322.

Texto: Jeniffer Galvão

Fonte: Agência Belém/Foto: Divulgação