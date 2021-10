Centro de Convenções de Santarém terá nome de Sebastião Tapajós

Parentes, amigos e fãs prestaram na manhã desta segunda-feira (4), suas homenagens ao violonista Sebastião Tapajós, no último adeus aquele que foi um dos maiores músicos do Pará, de fama internacional. Durante o velório na Catedral Metropolitana de Santarém, no oeste do Pará, onde foi celebrada a missa de corpo presente, o prefeito de Santarém, Nélio Aguiar, anunciou que o Centro de Convenções do município se chamará Sebastião Tapajós.

Segundo o prefeito, o governador Helder Barbalho vai encaminhar à Assembleia Legislativa do Pará, a mensagem propondo a denominação do espaço com o nome do músico como forma de manter viva a memória do violonista. “Foi uma perda não apenas para Santarém, para o Estado, mas para o Brasil e para o mundo. Muitas mensagens vindas de várias partes manifestando pesar e tristeza pela perda do Sebastião Tapajós.

Na ocasião, o reitor da Universidade Federal Oeste do Pará (Ufopa), Hugo Alex Diniz, também informou que o bloco modular que será inaugurado no campus Vera Paz, será denominado Sebastião Tapajós.

Representando o governador do Pará, a secretária de Estado de Cultura, Ursula Vidal, lamentou a perda do músico e informou que a Secult vai catalogar toda a obra e acervo de Sebastião Tapajós para futura publicação.

“Perder Sebastião é mergulhar em um silêncio profundo, em águas que ficam paradas, Sebastião é isso, é o encantamento da floresta, das águas, do movimento da criatividade e da generosidade, a gente ainda não entende bem, ele estava tão cheio de vida, de projetos, então essa partida nos deixa um vazio que vai demorar a curar”, disse Ursula Vidal à imprensa.

O cantor e compositor Nilson Chaves veio de Belém também prestar sua homenagem sua homenagem ao parceiro e amigo. Ao lado do caixão de Sebastião Tapajós, ele leu a letra de uma canção de despedida que compôs no último domingo, e cantou a música ‘Tempo e Destino’ emocionando o público presente na catedral metropolitana.

Autoridades do município e Estado estavam entre os convidados. Além, claro, de muitos artistas e músicos parceiros do artista.

Aclamado pela crítica e ovacionado em plateias por todo o mundo, Tião partiu ao som de muitos aplausos. Ele que dedicou grande parte dos seus 79 anos à música, recebeu justas e sinceras homenagens.

O violonista morreu na noite do último sábado (2), em decorrência de um infarto, logo após receber alta de um hospital particular onde estava internado.

O corpo do músico seguiu em cortejo até o cemitério Parque Recanto do Amanhã onde foi sepultado ainda sob muitas homenagens e último adeus.

