Centro de Especialidades Médicas e Odontológicas amplia atendimento em saúde bucal no município

Uma das referências no atendimento odontológico no município de Belém, o Centro de Especialidades Médicas e Odontológicas (Cemo), gerido pela Prefeitura de Belém por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) vai ter a capacidade de atendimento ampliada a partir da certificação do seu laboratório de prótese e órtese, conferida pelo Ministério da Saúde (MS) no último dia 10 de setembro em cerimônia de assinatura em Belém, com a participação do prefeito Edmilson Rodrigues e do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga.

O Cemo oferece atendimento gratuito de urgência odontológica, odontopediatria, periodontia ortodontia, prótese dentária entre outras especialidades. O laboratório de prótese e órtese voltou a funcionar em junho deste ano, após vários anos com os serviços suspensos. De acordo com a administração do espaço, no laboratório eram feitas próteses totais e parciais apenas para pessoas acima de 60 anos. Agora, com a habilitação pelo Ministério da Saúde, esse tipo de atendimento será feito também para crianças a partir de 12 anos e que necessitem de aparelhos ortodônticos.

O atendimento no espaço é referenciado por meio das Unidades Básicas de Saúde (UBS), que identificam a necessidade dos pacientes e os encaminham para tratamento no Cemo. A exceção para esse fluxo é para os serviços de urgência que acolhem demandas espontâneas.

O universitário Euclides da Silva é um exemplo de paciente referenciado de uma UBS para atendimento no Cemo. O estudante conta que precisou fazer uma microcirurgia para a extração de um dente e por isso buscou o espaço de saúde bucal. “Eu estava com a necessidade urgente de extrair meu dente do siso, aí a unidade de saúde do meu bairro me encaminhou para cá e aqui eu fui muito bem atendido e sem demora”, relata Euclides.

“Há nove anos eu busco os serviços aqui do Cemo para fazer tratamento bucal nos meus dois filhos mais velhos. O atendimento aqui é muito bom, fora que é bem fácil para conseguir consulta aqui no espaço”, declara a dona de casa Andreza Castro, que busca sempre o serviço de odontopediatria para seus filhos.

Entre os serviços mais procurados no Centro estão o atendimento endodôntico, que consiste no tratamento e reparos nas lesões provocadas por cáries na dentição; e a produção de próteses dentárias. A dentista Patrícia Oliveira da Rocha, que integra a coordenação de Odontologia do Cemo, pontua a importância do acesso às políticas de saúde bucal por todos. “Já tem um ditado antigo que fala que a saúde começa pela boca, e isso é verdade. A saúde bucal é um ponto fundamental para a saúde do ser como um todo, por isso é necessário que todos tenham acesso ao dentista e as orientações sobre os cuidados com a saúde bucal, com qualidade e de maneira gratuita como ocorre aqui”, diz a odontóloga.

Serviço:

Centro de Especialidades Médicas e Odontológicas (Cemo)

Endereço: Avenida Almirante Barroso, 2362 – Marco.

Telefone: (91) 3219-3104

Atendimento: Urgência: de segunda a sexta-feira: 7h às 22h / sábado, domingo e feriados: 8h às 20h.

Consultas regulares: segunda a sexta-feira: 8h às 19h.

.Texto: Fabricio Lopes

Fonte: Agência Belém