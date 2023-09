Centro de Hemodiálise da Policlínica dos Caetés comemora um ano com mais de 15 mil atendimentos

Neste final de semana, a população de Capanema, nordeste paraense, comemorou um ano de funcionamento do Centro de Hemodiálise da Policlínica dos Caetés, que é referência para tratamento de pacientes renais crônicos que dependem do Sistema Único de Saúde (SUS). Foram totalizados 15.445 atendimentos, sendo 13.643 sessões de hemodiálise, 1.732 consultas de nefrologia adulto e 70 consultas em nefrologia pediátrica, entre setembro de 2022 e agosto de 2023.

A unidade integra o Complexo Hospitalar dos Caetés (CHC), formado ainda pelo Hospital Regional Público dos Caetés (HRPC) e o Núcleo de Atendimento do Espectro Autista (Natea).

Uma programação comemorativa foi realizada na área de Recepção do Natea, e contou a participação de colaboradores, usuários, acompanhantes, além de representantes de instituições da área da saúde na região e demais órgãos, de todas as esferas, que são parceiros do CHC com o intuito de promover uma abordagem profunda sobre o serviço prestado e sua importância na região dos Caetés.

“Só tenho a agradecer a cada um dos profissionais da equipe Policlínica. Anteriormente, passei por vários hospitais e clínicas, mas aqui no regional, o atendimento é excelente. Agora terei uma vida melhor”, destacou o usuário Valtenes de Sousa Melo, 53 anos, que reside no município e foi especialmente ao evento para agradecer pelo tratamento recebido, resultando na cura de sua doença renal.

Sem esconder a satisfação pelos resultados obtidos ao longo de um ano de funcionamento do Centro de Hemodiálise, o coordenador do serviço, Renan Simôa, ressaltou a importância da assistência ofertada em Capanema à população da região. “Há um ano os usuários têm a comodidade de ter um centro especializado em hemodiálise para tratar a doença perto da família e amigos, sem necessidade de deslocar-se para capital paraense. Isso significa mais segurança, comodidade e economia financeira”, observou, ao informar que é realizada uma média mensal de 1.300 sessões de hemodiálise.

O diretor executivo do Complexo Hospitalar, Marcelo Azevedo, parabenizou a equipe multiprofissional pelo êxito da assistência prestada aos usuários do nordeste paraense. “Para Capanema e cidades vizinhas, foi um ganho muito importante, não apenas no aspecto de mobilidade como também por questões financeiras. O Centro de Hemodiálise é de grande importância também para os familiares dos usuários, que têm seus entes queridos mais próximos deles. Estamos muito felizes em festejar um ano de aniversário do serviço.Que venham mais anos para atendermos nossos usuários com a mesma qualidade, segurança e humanização”, declarou.

Estrutura – Com 22 máquinas para hemodiálise, as sessões são realizadas de segunda-feira a sábado, em três turnos todos os dias. Além das sessões, os pacientes são acompanhados por uma equipe multiprofissional, formada por médico nefrologista, psicólogo, assistentes sociais, nutricionistas, farmacêuticos, enfermeiros e técnicos de enfermagem. No total, são 38 profissionais trabalhando no Centro, incluindo recepcionistas, coordenação e Serviço de Higiene e Limpeza (SHL).

Comemoração – A programação comemorativa contou ainda com ações de educação em saúde e de humanização com os pacientes e acompanhantes do Centro de Hemodiálise, palestras sobre saúde nutricional, saúde psicossocial e distribuição de kits para presentear.

Serviço: O Complexo Hospitalar dos Caetés (CHC) integra a rede de saúde do Governo do Pará. É administrado pelo Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (INDSH), em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa). A unidade atende usuários 100% SUS, funcionando na avenida Barão de Capanema, no bairro Centro, na sede municipal de Capanema. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: (91) 3462.3051.

Texto: Vera Rojas

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação