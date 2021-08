Centro de inclusão oferta vagas de emprego

A secretaria de assistência social, trabalho, emprego e renda (Seaster), por meio do Centro Integrado de Inclusão e Cidadania (CIIC) oferece atendimentos de ofertas e encaminhamentos para vagas de emprego para mais de 400 integrados pelo centro.

A Lei de número 8213/91, chamada de “Lei de Cotas”, prevê que as empresas com um quadro de funcionários de 100 até 200 pessoas deve inserir no seu quadro de empregados com 2% para funcionários reabilitados ou pessoas com deficiência. Essa porcentagem varia de acordo com o número de contratados em uma empresa, podendo chegar até 5% do seu quadro de contratados. Caso a medida seja negligenciada pela empresa contratante, estará sujeito a punições e multas.

No Estado do Pará as atividades que mais se destacam referentes a mão de obra são os setores de serviço referentes a atividades operacionais como por exemplo de auxiliar de limpeza, embalador, repositor, auxiliar de produção, ajudante de carga e descarga, auxiliar administrativo e recepcionista.

Para saber mais informações sobre o serviço, os atendimentos serão feitos pelo SINE/PCD localizado na AV. Almirante Barroso n:1765. Nos horários de segunda a sexta, de 09h ás 15h.

Foto: fundação mudes

Jornalista: Marina Moreira