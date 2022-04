Centro de reabilitação garante ambiente inclusivo a deficientes auditivos por meio do uso de libras

No último domingo (24), foi comemorado o dia Nacional da Língua Brasileira de Sinais (Libras), criada pela lei nº 10.436/2002 para promover a eliminação de barreiras e proporcionar maior inclusão social para as pessoas com deficiência, principalmente para os deficientes auditivos.

Pensando nisso, o Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação (CIIR), em Belém, vem investindo na capacitação seus mais de 200 colaboradores, oferecendo aulas de Libras para quebrar barreiras invisíveis e oferecendo a crianças, jovem, adultos e idosos a melhora da comunicação, aumentando o vínculo de empatia entre os públicos e cumprindo o Decreto 5626/05, no qual está previsto que “os serviços de saúde devem atender diferenciadamente a comunidade surda, minoria sociolinguística e cultural, usuária da Língua Brasileira de Sinais (Libras) (BRASIL, 2005). Atualmente 30 profissionais já usam Libras no auxílio do atendimento

Atualmente os deficientes auditivos já somam cerca de 9,8 milhões de brasileiros, isso representa 5,2% da população. Deste total, 2,6 milhões são surdos e 7,2 milhões apresentam grande dificuldade para ouvir, segundo pesquisa do IBGE de 2010.

O atendimento e prestação de serviços do CIIR é feito por encaminhamento das Unidades de Saúde, sendo acolhidos pela Central de Regulação de cada município, que por sua vez encaminham à Regulação Estadual. O pedido será analisado conforme perfil do usuário, pelo Sistema de Regulação (Sisreg).

Redação: Paola Queiroz

Inf.: Agência Pará

Foto: Divulgação/Ag. Pará