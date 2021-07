Centro de Triagem para pacientes com sintomas da Covid-19 em Paragominas é transferido para novo endereço

O Centro de Triagem de Paragominas, no sudeste do Pará que atende pacientes com síndromes gripais e outros sintomas característicos do novo coronavírus em Paragominas, sudeste do Pará precisou ser transferido para um novo local. Agora o centro está em funcionamento na Escola Maria da Silva Nunes.

A recomendação da Secretaria Municipal de Saúde é que pessoas que chegaram de viagem ou que perceberam algum sintoma diferente no trato respiratório, de moderados a leve relacionados a Covid-19 devem procurar o centro de triagem. O atendimento segue o mesmo protocolo com as equipes médicas e de enfermeiros, assim como distribuição de medicamentos para pacientes de acordo com a necessidade.

De acordo com o último boletim da Covid-19 o município contabiliza 8.816 casos, sendo 210 óbitos. A taxa de ocupação de leito está em 28% do Hospital Municipal da cidade.

Serviço:

Centro de Triagem Paragominas – Rua Fortaleza, bairro Jardim Bela Vista, funcionando no prédio da Escola Maria da Silva Nunes

Fonte: G1