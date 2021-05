Centro de Veteranos e Pensionistas da PM ganha novo prédio

O governador Helder Barbalho participou, na última terça-feira (25), da entrega da nova sede do Centro de Veteranos e Pensionistas (CVP) da Polícia Militar, destinado a prestar assistência ao policial militar da reserva remunerada e reforma. A unidade passa a funcionar no Quartel do Comando-Geral da PM, na rodovia Augusto Montenegro, em Belém.

“Nós temos que reconhecer o principal patrimônio da Polícia Militar, que são os seus policiais. Sejam os que estão na ativa, seja os que vão para a reserva remunerada. E esses continuam sendo o nosso patrimônio e devem merecer sempre o nosso reconhecimento para estimular, como exemplos de história, aqueles que continuam em suas atividades nas ruas saberem que contarão sempre com o apoio institucional da Polícia Militar e do Governo do Estado”, destacou o governador Helder Barbalho após a cerimônia de descerramento da placa do novo espaço.

A nova sede do CVP traz uma estrutura mais ampla e adequada ao trabalho desenvolvido pelo órgão, que auxilia 7.749 oficiais e praças reformados ou da reserva remunerada em suas demandas funcionais quanto aos procedimentos de porte e transferência de armamento, instrução de processos de reforma, de convocação da reserva remunerada, reversão ao serviço ativo e assessoria aos familiares na obtenção de benefício previdenciário e pensão pós-morte.



“O prédio do Centro de Veteranos e Pensionistas congrega todo o pessoal administrativo, que cuida daqueles que dedicaram 30 anos de sua vida à nossa corporação e ao povo do Pará e que merecem um espaço digno, como esse, para que possam resolver suas pendências, dando o tratamento que a Corporação precisa dar. Os veteranos precisam ter um reconhecimento, não só do Governo do Estado, mas da PM”, ressaltou o comandante-geral da instituição, coronel Dilson Júnior.



O novo prédio é composto por uma recepção, três salas administrativas, copa e sala de arquivo, todas climatizadas, além de uma praça na área externa. A obra de construção da nova sede, orçada em cerca de R$84 mil, iniciou no segundo semestre de 2020, com investimento do Governo do Estado e doações.



Para o subtenente Daniel Brandão, 92 anos, veterano mais antigo da Polícia Militar presente no evento, o novo espaço é uma demonstração de respeito e compromisso, que fizeram com que ele viesse do Rio de Janeiro, onde mora hoje com a família, para conferir de perto a entrega do novo CVP. “Eu vim com todo o prazer, eu amo essa corporação. Minha maior satisfação é ver essa unidade crescer”, comentou o subtenente, que conta com alegria os tempos em que serviu à PM, tanto na capital como em municípios do interior do Estado.



Ação social



Para celebrar a construção do novo prédio, o CVP vai doar 5 mil óculos de grau para veteranos e dependentes, ação social que ocorre entre os dias 25 de maio e 24 de junho. Serão disponibilizados 300 cadastros, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, no auditório do Quartel do Comando-Geral da PM.

