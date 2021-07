Centro Integrado em Mosqueiro garante tranquilidade para veranistas

Um dos destinos mais escolhidos por quem permanece na capital durante o veraneio, o Distrito de Mosqueiro, recebe diversas ações durante a Operação Verão 2021, articuladas pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), que deve estender-se até 2 de agosto. Além do reforço no efetivo, a ilha recebeu a instalação de um Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) para o monitoramento de cenários e gerenciamento da ação policial.

Situado no caramanchão, entre as praias do Chapéu Virado e Farol, a unidade móvel que funciona como CICC, faz parte do conjunto de iniciativas policiais, preventivas e repressivas, reunindo agentes dos órgãos de segurança pública como Corpo de Bombeiros, Departamento de Trânsito, Guarda Municipal de Belém e Polícia Militar.

Com essa integração, a Segurança Pública do Estado objetiva coibir as práticas delituosas na ilha e proteger a população, destaca o Coronel PM Geraldo Falcão, do Gabinete de Gestão Integrada da Segup.

“A concentração de esforços dos órgãos de segurança, estaduais e municipal, visamos principalmente dar mais tranquilidade aos veranistas que irão visitar o distrito. Com nosso centro integrado atuamos com treze câmeras de vídeo monitoramento espalhadas em pontos estratégicos, além de ações nas estradas do Detran e o incremento de 250 agentes”, ressaltou o militar.

O suporte do vídeo monitoramento oferece a tecnologia de leitura de placas veiculares o que reforça o trabalho policial para identificar a prática criminosa como, por exemplo, o trânsito de veículos roubados.

Este aparato traz maior segurança para quem está na ilha em busca de descanso, como é o caso da motorista por aplicativo, Eveline Wesche, que estava com a família neste final de semana.

Para ela, a população sente-se mais segurança com esta presença policial. “Estou aqui com meus sobrinhos e minha irmã e conseguimos perceber as equipes nas ruas aqui de Mosqueiro. Nos transmite uma segurança e conseguimos aproveitar a praia sem se preocupar”, salientou.

Quem também parabeniza a presença policial é o ambulante Ronaldo Silva, que trabalha há 25 anos vendendo abacaxi gelado nas praias. “O serviço da polícia aqui é nota dez, olha. Meus amigos e eu, que trabalhamos com comércio isso é muito bom, pois reflete em nosso trabalho, já que a população se sente mais segura para vir à praia”, destacou.

Operação Verão – A Operação Verão 2021 conta com um efetivo de mais de 3 mil agentes de segurança, mais de 100 viaturas, 4 embarcações e 6 aeronaves, além de unidades de resgate do Corpo de Bombeiros reunidos para dar maior segurança e efetividade nas ações que serão desenvolvidas nas praias e balneários, atendendo também as normas de segurança e protocolos para conter a Covid-19. A cada semana, a atuação dos órgãos de segurança pública será avaliada.

Por Governo do Pará (SECOM)

Fonte: Agência Pará/Foto: Ascom