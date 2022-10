Centro Integrado oferta vaga para auxiliar administrativo

O Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação (CIIR), em Belém, promove processo seletivo com oferta de vaga para Auxiliar Administrativo com atuação no Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU). Essa oportunidade destina-se também as pessoas com deficiência (PcD).

Os interessados devem enviar currículo, exclusivamente, para o email: ciir-bancodetalentos@indsh.org.br, até o dia 30/10/2022. Os currículos passarão por triagem com base em critérios do setor de Recursos Humanos (RH). Os candidatos que tiverem seus currículos aprovados, serão comunicados sobre o dia, a hora e local da realização das provas e entrevistas.

Os candidatos ao cargo devem ter os seguintes conhecimentos e habilidades: Ens. Médio Completo, desejável informática intermediário e atendimento ao público.

Principais atividades: realizar o acolhimento e escuta dos usuários; registrar as manifestações dos usuários, acompanhantes e responsáveis, sejam elas elogios, sugestões ou queixas; Manter a comunicação entre os setores, buscando a melhoria da qualidade dos serviços prestados no CIIR; repassar informações pertinentes aos serviços do CIIR; Aplicar a Pesquisa de Satisfação em todos os setores do CIIR; realizar as buscas ativas nos setores; Elaborar e enviar documentos relacionados ao setor SAU; monitorar o tempo de resposta das queixa; realizar atendimento telefônico e repassar feedback das manifestações.

Serviço: O CIIR é um órgão do Governo do Pará administrado pelo Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (INDSH) em parceria com a Sespa. O Centro Integrado de Reabilitação presta assistência de média e alta complexidade às Pessoas com Deficiência atendendo via SUS, e funciona na Rodovia Arthur Bernardes, nº 1.000. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: (91) 4042-2157 / 58 / 59.

