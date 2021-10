Centro Monteiro Leite completa 10 anos de assistência a pacientes renais no Pará

Natural do município de Salvaterra, na Ilha de Marajó, o aposentado José Luiz Nunes dos Santos, de 62 anos, é um dos muitos mais de 3 mil paraenses que dependem de terapia de substituição renal para sobreviver. O tratamento é feito três vezes por semana e há quase uma década no Centro de Hemodiálise Monteiro Leite, ligado à Fundação Hospital de Clínicas Gaspar Vianna (HC).

“Me sinto feliz aqui. Fui um dos primeiros a chegar aqui e durante todo esse tempo, sempre tive um tratamento de qualidade e um carinho por cada profissional. É minha segunda casa em Belém”, conta José Luiz, morador do bairro Curió Utinga, na capital.

Neste domingo (17), o Centro de Hemodiálise Monteiro Leite completa 10 anos de história e assistência a pacientes renais no estado. Ao longo desse período, foram mais de 243 mil sessões de hemodiálise realizadas.

Atualmente, cerca de 150 pacientes estão cadastrados para atendimento na unidade, onde recebem acolhimento multiprofissional especializado durante todas as etapas do tratamento, desde a admissão até a preparação para um possível transplante.

Nos últimos três anos, mesmo com a pandemia de covid-19 em 2020 e 2021, o Centro Monteiro Leite já registrou 62.180 atendimentos, com sessões realizadas em três turnos, de segunda à sábado, e em 35 máquinas dialisadoras.

Além do Centro Monteiro Leite, a Fundação Hospital de Clínicas Gaspar Vianna, enquanto referência em nefrologia no Pará, também dispõe de infraestrutura para atendimento pacientes renais no próprio hospital, com outras 20 máquinas dialisadoras e serviço de internação aos usuários já cadastrados na instituição.

Médica nefrologista no Centro Monteiro Leite há nove anos, Kelly Amaral fala sobre a importância do serviço realizado para os pacientes. “O Centro veio para sanar um problema que era fila de pacientes aguardando hemodiálise, tratamento fundamental para a continuidade da vida dessas pessoas e que, fora da rede pública, possui um custo elevado, que muitos não teriam condições de ter acesso, se precisassem pagar”, destaca a médica.

Diretora-presidente do HC, Ivete Vaz ressalta a importância dos resultados alcançados nesta primeira década de atendimentos no Centro Monteiro Leite e como eles têm contribuído para o fortalecimento da assistência aos pacientes renais no estado. “Hoje temos um serviço que garante não apenas a continuidade, mas qualidade na vida para essa parte da população. Um trabalho importante que vem sendo fortalecido com a ampliação da rede pública de atendimento a essa especialidade, a partir da entrega de outros centros especializados no estado”, frisou a gestora.

Por Marcelo Leite (HC)

Fonte: Agência Pará/Foto: Ascom