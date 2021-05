CEO da Marvel, Kevin Feige diz que se arrependeu de escalação em Doutor Estranho

O CEO do Marvel Studios, Kevin Feige, declarou que se arrepende da escalação da atriz Tilda Swinton, vencedora do Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante em 2008 por seu papel em “Conduta de Risco”, para viver a personagem Anciã no filme “Doutor Estranho”, de 2016. Nos quadrinhos, o mestre do protagonista, um monge tibetano, é um homem asiático.

Já na época do lançamento do longa o estúdio foi acusado de praticar o chamado “whitewashing”, que é quando um personagem de uma outra etnia é interpretado por um ator ou atriz branco. Agora, cinco anos depois, o executivo admite que ter embranquecido o personagem não foi uma boa ideia.

“Nós achávamos que estávamos sendo espertos. Não queríamos retratar o clichê do asiático sábio, enrugado e velho”, declarou Feige em entrevista à revista americana Men’s Health. “Mas foi um alerta para nós: ‘há alguma maneira de resolver o dilema? Existe uma forma de não ser clichê e escalar um ator asiático?’ E a resposta para isso, claro, é sim”, completou o executivo.

Aprendizado

Para o futuro, a Marvel pretende traçar um caminho claro para um futuro em que priorize adaptações e representações que sejam mais respeitosas. Uma delas, é a do personagem Shang-Chi, que também vem da Ásia, e será retratado como um personagem obscuro, que terá sua história história de origem bastante modernizada para “conversar melhor” com o público asiático.

“Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis” terá elenco e equipe técnica majoritariamente asiáticos. Imagem: Marvel/Divulgação

O longa “Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis” tem estreia prevista para setembro deste ano e terá como protagonista o ator Simu Liu, que fará seu debute como protagonista no filme dirigido por Destin Cretton (“Luta por Justiça”). Os dois são de origem asiática, um aspecto que tem sido comum na Marvel.

Um exemplo disso é o filme “Pantera Negra”, de 2018, que retratava uma nação fictícia africana de alta tecnologia, Wakanda. Para um retrato satisfatório, o filme foi dirigido por Ryan Coogler (“Creed: Nascido para Lutar”) e teve elenco majoritariamente negro, com destaque para Chadwick Boseman (1976-2020) e Michael B. Jordan (“Fruitvale Station: A Última Parada”).

Fonte: Olhar Digital