CEO do Instagram afirma que versão para iPad não é prioridade

O Instagram foi lançado em meados de 2010 e possui uma versão para os principais dispositivos do mercado, mas um grupo específico ainda não ganhou suporte da rede social: os usuários de iPad.

Quem usa o aparelho da Apple não encontra uma interface específica do Instagram, e é obrigado a utilizar a versão web ou a versão para iPhone do aplicativo, que não está pronta para a tela maior do iPad.

E, aparentemente, este problema continuará por tempo indeterminado, pelo menos é o que afirma o CEO do Instagram, Adam Mosseri. Em uma publicação no Twitter, o executivo relatou que o grupo de usuários de iPad ainda é pequeno demais e não é uma prioridade da rede social.

Mosseri respondeu um tweet do youtuber Marques Brownlee questionando a existência de um aplicativo para iPad. “Ainda não é um grupo grande o suficiente de pessoas para ser uma prioridade. Esperamos chegar a isso em algum momento, mas agora estamos muito de cabeça para baixo em outras coisas”, respondeu o representante do Instagram.

Brownlee ainda explicou que acreditaria que o grupo de usuários cresceria caso a rede social fornecesse um aplicativo próprio. No entanto, Mosseri explicou alguns problemas que o Instagram passa e poucas pessoas sabem.

De acordo com o executivo, a equipe do Instagram é menor do que as pessoas pensam e que está focada em outras plataformas, como iOS, Android, web e Instagram Lite.

Além disso, Mosseri relatou que os usuários utilizam a plataforma mais para mensagens privadas que postagens no Stories ou feed, diferente do que acontece com os concorrentes TikTok e YouTube que são “gigantes”.

O porta-voz da rede social disse que o Instagram precisa se adaptar a essa realidade, mas não deixou claro sobre o que seria essa adaptação. Por fim, ele explicou que existem alguns pontos que o Instagram deseja obter, mas ainda não são prioridade, como “suporte ao modo escuro, postagens agendadas, um aplicativo para iPad, excluir uma foto de um carrossel e etc”.

Fonte: Olhar Digital