Cerca de 10 mil doses das vacinas Pfizer perderão a validade amanhã em Marabá

Na próxima sexta-feira (29), cerca de dez mil dozes de vacinas da fabricante Pfizer perderão a validade nos estoques da Secretaria Municipal de Saúde de Marabá (SMS). Isso é o resultado da baixa procura pelos imunizantes, nas constantes etapas de vacinação realizadas pela secretaria.

Segundo o Departamento de imunização da SMS, entre os públicos com mais procura estão os adolescentes. Conforme os dados do departamento, do público estimado pela secretaria , de mais de 30 mil pessoas, 83% tomaram a primeira dose, 52% tomaram a segunda dose e apenas 5% receberam a terceira.

A faixa etária entre 18 a 59 anos o publico total estimado foi alcançado. Porém, os índices caem para 71% na segunda dose e 20% na terceira dose.

O grupo com maior taxa de cobertura vacinal são os idosos com 100% de vacinados com a primeira dose e 95% com a segunda dose. No entanto, os números baixam para 65% na terceira dose e apenas 30% na quarta dose.

Já sobre a quarta dose, os números são baixíssimos em todos os grupos que até agora já foram liberados para tomar a vacina.

O atendimento está sendo realizado ás segundas e quartas-feiras, das 18h ás 22h nas Unidades Básicas de Saúde: Carlos Barreto, Amadeu Vvacqua, Hiroshi Matsuda, Demósthenes Azevedo e Laranjeiras. A ação também ocorre a vacinação contra a Covid-19, gripe e sarampo, além de atendimento médico e de enfermagem.

Todas as UBS´s das zonas rural e urbana também disponibilizavam vacinação contra Covid-19 a depender do horário de cada uma. É importante destacar que todas essas doses da Pfizer são voltadas para aplicação de 2ª, 2ª e 4ª doses.

Alerta

De acordo com o Departamento de imunização, é necessário que as pessoas compreendam que precisam completar o ciclo vacinal visto que o vírus continua circulando e ainda há novas internações e mortes pela doença registradas Brasil afora.

Para receber a vacina, é só apresentar o RG e Cartão SUS. A quarta dose está liberada para pessoas acima de 40 anos.

Foto: Arquivo Secom