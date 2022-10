Cerca de 10 mil pessoas devem participar da Romaria dos Ciclistas neste sábado (15)

Neste próximo sábado (15), acontece a oitava romaria do calendário oficial do Círio, a Ciclo Romaria, que deve receber cerca de 10 mil pessoas de acordo com o Dieese, entre ciclistas e pessoas que assistirão ao longo de percurso, que é de 14km.



O trajeto sairá da Praça Santuário e passará por diversas avenidas e travessas até voltar para a Praça Santuário. A Romaria acontece a partir das 8h com duração de aproximadamente duas horas.



A decoração do carro da berlinda será de Simone Cosme. Criada em 2004, a pedido da Federação dos Ciclistas do Estado do Pará e da Associação dos Ciclistas de Icoaraci, a procissão é acompanhada por centenas de ciclistas de vários lugares.

Foto: Diretoria da Festa de Nazaré