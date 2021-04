Cerca de 20 kg de drogas são apreendidos dentro de navio em Belém

Droga estava com foragido da Justiça, que foi recapturado.

Aproximadamente vinte quilos de entorpecentes foram apreendidos dentro de uma embarcação vinda do município de Santarém com destino a Belém. A ação resultou ainda na captura de um foragido da Justiça. As informações são desta sexta-feira (16).

Os policiais militares receberam denúncia anônima que relatou que um homem estava transportando drogas em uma embarcação que iria atracar em um dos portos localizados na avenida Bernardo Sayão, no bairro do Guamá.

Durante as buscas no navio, a equipe policial encontrou o suspeito. Ao ser realizada pesquisa no banco de dados do Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias (Infopen), foi constatado que havia contra ele dois mandados de prisão.

O suspeito confessou que as drogas estavam escondidas no tanque de combustível da embarcação. Foram encontrados cerca de 20 quilos de óxi. O homem foi preso em flagrante e conduzido, junto com todo material apreendido, para a Seccional Urbana do Jurunas.