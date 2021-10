Cerca de 3 mil pés de maconha são flagrados em área de plantio Terra Alta

Cerca de 3 mil pés de maconha foram encontrados por militares em área de plantio em Terra Alta, nordeste do estado.

A polícia recebeu a informação através de uma denúncia anônima. Ao chegar no local indicado, os agentes do 26º Pelotão do Comando de Policiamento Regional III encontraram plantas de maconha no solo e outras prontas para o consumo.

O suspeito de cultivar a erva fugiu pela mata. Na fazenda havia também duas carabinas caseiras calibre 16 e 28 milímetros. Amostras da planta foram recolhidas para serem entregues à Delegacia de Polícia Civil de Terra Alta onde o caso foi registrado.

Fonte: G1 PA — Belém