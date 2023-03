Cerca de oito mil candidatos realizam provas do Igepps, ex-IGEPREV, neste domingo (26)￼￼

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (SEPLAD), realizou neste domingo (26), as provas para o concurso público do Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará (IGEPPS), antigo Igeprev, para os cargos de níveis médio e superior. As provas foram aplicadas em instituições de ensino localizadas na região metropolitana de Belém.

O certame C-214 oferta 24 vagas, além de cadastro reserva, sendo 12 para o nível médio e 12 para o nível superior, em diversas áreas, como administração, finanças, informática e estatística.

“O concurso público do IGEPPS, é uma oportunidade para aumentar o número de servidores públicos, para que assim, possamos ampliar o atendimento aos nossos servidores inativos que contribuíram para o desenvolvimento do Estado”, afirma Elieth Braga, titular da Seplad.

Segundo a banca organizadora, mais de oito mil candidatos se inscreveram no concurso para as provas de nível médio e superior, em todo Estado. “O Igeprev segue a orientação do governo do Estado, que é tornar a máquina pública mais eficiente, produtiva e transparente. E o concurso público é uma forma de otimizar os serviços prestados aos segurados e pensionistas, porque traz para o órgão, novos servidores para somar com o quadro de pessoal já existente e, com isso, dar mais agilidade aos processos”, declarou Giussepp Mendes, presidente do Igepps.

Os portões foram abertos às 7h e a prova teve início, pontualmente, às 8h e a prova durou 5h, com questões objetivas de múltipla escolha e uma redação, que exigia conhecimentos específicos da área escolhida.

“A minha maior motivação para estar aqui hoje é realizar o tão esperado sonho de passar em um concurso público, pois trabalhar com CLT já não é mais a minha prioridade. Eu tenho um filho, e essa seria uma oportunidade de ficar mais tempo com ele, além, é claro, de ajudá-lo e ajudar a minha família”, relatou Maria Claudia Monteiro, que no momento está sem emprego.

Para os candidatos, a prova foi um momento de muita tensão e expectativa. Alguns se prepararam durante meses para esse momento e esperam alcançar a tão sonhada vaga no serviço público.

“Estou com as expectativas altas, pois sou recém-formado em administração, com a cabeça fresca referente aos conteúdos específicos. Eu me preparei estudando por vídeo aulas na internet, de cursinhos preparatórios. Foi pegando o conteúdo programático do edital que montei uma estratégia para focar nos estudos mais profundos nas disciplinas que eu tenho menos conhecimento, e as disciplinas que eu sou forte, que são as específicas do meu cargo de administração, apenas revisei”, contou Lohran Silva.

Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas e as grades de resposta das provas discursivas estarão disponíveis no endereço eletrônico da banca organizadora do concurso, a partir desta segunda-feira (27/03).

Critérios de Nomeações

As nomeações estão condicionadas ao preenchimento dos requisitos estabelecidos no edital, sendo, à ordem final de classificação dos candidatos aprovados no concurso público, a necessidade de serviço e a disponibilidade orçamentária-financeira do Governo do Estado do Pará.

Os candidatos integrantes do cadastro de reserva poderão ser nomeados diante da desistência de candidatos classificados dentro do número de vagas previstas no edital, seguindo a ordem classificatória e o prazo de validade do concurso público.

