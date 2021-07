Cerco policial fecha trânsito na av. Júlio César, em Belém

Ação policial ocorreu entre as avenidas Pedro Álvares Cabral e Centenário.

Uma tentativa de roubo parou o trânsito na av. Júlio César, entre as avenidas Pedro Álvares Cabral e Centenário no fim da tarde desta terça (13). Um cerco policial foi montado no local por policiais por volta das 17h.

Em nota, a PM disse que equipes de motopatrulhamento, do Batalhão Águia, foram acionadas para uma ocorrência de tentativa de roubo. A negociação durou cerca de 20 minutos e a suspeita se entregou. Ninguém ficou ferido, segundo a PM. O caso foi levado para a Seccional Urbana da Marambaia.

Em nota, a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob) disse que que não foi acionada para orientar o trânsito no local e que os agentes foram informados, por usuários, sobre a lentidão na avenida, porém, quando chegaram ao local, a situação já havia sido resolvida.