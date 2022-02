Cérebro só perde capacidade depois dos 60 anos e atinge o ápice aos 30

O nosso cérebro só perde capacidade depois dos 60 anos, de acordo com estudo da Heidelberg University da Alemanha. Os pesquisadores descobriram que a capacidade do cérebro permanece praticamente constante até esta idade e para isso, analisaram dados de 1.185.882 pessoas de 10 a 80 anos.

Com o foco em testar a capacidade cognitiva, os participantes do estudo fizeram uma das atividades disponíveis em uma ferramenta de Harvard que conscientiza sobre questões raciais e de gênero, em que era necessário classificar algumas palavras em categorias positivas e negativas.

A equipe usou a idade dos participantes, tempos de resposta e precisão para desenvolver a análise. Depois, eles concluíram que os participantes de 20 anos eram os mais rápidos a cumprir o teste e os jovens dos 14 e 16 anos foram os que deram as respostas mais rápidas, quando se trata de apertar o botão de forma mais imediata.

De acordo com os cientistas, o processamento do cérebro atinge o pico por volta dos 30 anos, o que significa que quanto mais velho, menos erros cometidos. Além disso, os autores do estudo explicam que há muitos processos diferentes na hora de tomar uma decisão, como opiniões previamente formadas que também podem afetar a rapidez do processamento do cérebro: “Nossos resultados desafiam a noção generalizada de uma desaceleração da velocidade mental relacionada à idade.”

Fonte: Nature Human Behaviour