Cerimônia de posse da diretoria executiva da Amepa reúne autoridades

Os novos membros da Diretoria Executiva, Assembleia Geral e Conselho Fiscal da Associação dos Magistrados do Estado do Pará (AMEPA) foram empossados oficialmente em uma solenidade na noite de ontem, quinta-feira, 09, em Belém. O novo corpo gestor da associação terá mandato no triênio 2023-2026, sob o comando do juiz Líbio Araújo Moura, que assumiu a Presidência da AMEPA.

O evento reuniu magistrados e magistradas, autoridades do Poder Executivo, deputados estaduais, ex-presidentes do Tribunal de Justiça do Pará, líderes de associações de classe, funcionários da AMEPA, amigos e familiares dos magistrados empossados. Além do novo presidente Líbio Moura, estiveram na mesa oficial do evento o juiz Adriano Seduvim, que presidiu a AMEPA no triênio 2020-2023; Ricardo Sefer, procurador-geral do Estado, o Des. Roberto Gonçalves de Moura, vice-presidente do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA); o juiz Marcus Alan de Melo Gomes, representando o Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA); Edmilson Rodrigues, prefeito de Belém; Frederico Mendes Junior, presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB); e o promotor Alexandre Tourinho, representando o Ministério Público do Pará.

Em seu discurso de despedida da presidência da AMEPA, Adriano Seduvim relembrou sua trajetória na associação, como membro e também como representante da classe desde o início de seus 20 anos de carreira na magistratura. Foi um momento, também, para relembrar as conquistas dos últimos três anos de gestão e agradecer. “Quanto a nova gestão que assume hoje, ao meu ver é fruto do atual momento de união e necessário fortalecimento que passa a magistratura, devendo ser registrado que há mais de 20 anos a nossa associação não tinha uma chapa única para concorrer às eleições. Para essa diretoria que assume hoje, ficam os votos de sucesso, assim como o compromisso de estar sempre à disposição para ajudar nessa luta que é árdua, mas é sempre gratificante”, concluiu.

O presidente da AMB, Frederico Mendes Junior, destacou a força e qualidade da magistratura paraense, bem como sua importância para o movimento associativo no cenário nacional. Também desejou sucesso à nova Diretoria da AMEPA e destacou alguns dos desafios atuais da classe. “A maior das incumbências da Associação é defender a magistratura e não permitir que nenhum juiz tenha a sua independência comprometida. Buscamos condições de trabalho dignas. Não somos apenas guardiões do Estado Democrático de Direito, somos responsáveis por garantir a milhões de cidadãos e cidadãs os seus direitos, que não raro são negados. Precisamos defender com firmeza as nossas prerrogativas, olhar para nossos aposentados e pensionistas, que enfrentam duras dificuldades no dia a dia. Precisamos de democracia interna da magistratura, compartilhando tomada de decisão. Precisamos de estímulo à permanência e progressão da carreira da magistratura”, afirmou o juiz que preside a AMB. Encerrando a cerimônia, o novo presidente da AMEPA, Líbio Moura, discursou sobre a importância de renovar a união e a motivação da classe para enfrentar os desafios dos próximos anos e lutar pela valorização da carreira dos magistrados. “Não podemos ser vulneráveis sob qualquer prisma. Não nos cabe viver de pires nas mãos rogando meras reposições inflacionárias aos nossos subsídios ou aguardando condições ideais de segurança física nas comarcas espalhadas por nosso estado continental, ou sermos relegados a terceiro plano nas conquistas funcionais dentro e fora da nossa instituição. Somos os guardiões de todos os interesses da sociedade, desde as demandas mais simples em juizados especiais ou nos centros de conciliação às causas mais intrincadas nas esferas cível ou criminal. Juízes estaduais são a porta de entrada do serviço público da população mais carente, dada a nossa competência residual e nossa capilaridade física em quase todos os municípios do Pará”, enfatizou Libio Moura, que também aproveitou o momento para agradecer a confiança dos pares e o apoio de amigos e familiares na missão de representar os interesses da magistratura.

Imagem: Ascom/Amepa