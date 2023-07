Cerimônia marca posse do capitão que dirigirá Capitania dos Portos em Santarém

A Prefeitura de Santarém participou do evento da cerimônia de transferência de responsabilidade na Capitania dos Portos de Santarém, na sexta-feira passada, dia 14. Presidida pelo Vice-Almirante Antônio Capistrano, comandante do 4º Distrito Naval, com sede em Belém e jurisdição sobre os estados do Pará, Maranhão e Amapá, a cerimônia contou com a participação do prefeito Nélio Aguiar e demais autoridades civis e militares e marcou a posse do Capitão de Fragata Oziel Marçal de Aguiar, novo Capitão de Portos de Santarém, em substituição ao Capitão de Fragata Fabrício Fróes.

O prefeito Nélio Aguiar afirmou que a Marinha do Brasil tem uma relevante importância, contribuindo com a segurança da navegação, inclusive já havendo estudos para ampliação de seu efetivo para que possa atender o crescimento na demanda do município.

“Agradecemos, em nome de Santarém, a atuação do Capitão Fróes nessa importante ligação entre os poderes onde temos projetos em conjunto e trabalhamos em harmonia. Desejamos uma excelente missão ao Capitão Oziel e que a Marinha do Brasil possa contribuir mais com o progresso de Santarém. É um setor que está em franco crescimento e modificação, saímos daquela época de barcos de madeiras, de pequenas embarcações e hoje nós temos os ferry boats, que trabalham com o transporte de pessoas e cargas, então requer um acompanhamento maior da Capitania com informações e segurança da navegação do nosso município”, disse o gestor.

O novo comandante da Capitania do Portos, Capitão de Fragata Oziel Marçal de Aguiar, externou a satisfação com o novo desafio.

“O sentimento é de muita felicidade e honra em assumir mais esse compromisso na Marinha do Brasil. O meu objetivo será manter a segurança, contribuindo com a população ribeirinha. Que todo desenvolvimento econômico seja realizado da melhor forma possível”.

O secretário de Turismo, Alaércio Cardoso, reiterou a importância da Capitania dos Portos para o turismo, por conta de todas as operações no setor.

“Santarém possui seis rios navegáveis, a Capitania dos Portos sempre foi muito atuante no nosso município, o Capitão Fróes fez um trabalho extraordinário na área do novo porto de Santarém e, também, com novas regulamentações que envolveram áreas próximas à Alter do Chão”, destacou o secretário.

