Cesar Filho assina com o SBT e volta para a emissora após 9 anos

O SBT anunciou nesta terça-feira (2) que o jornalista e apresentador Cesar Filho voltará para a tela da emissora após ficar quase uma década longe da empresa de Silvio Santos. No canal, o comunicador ficará à frente do principal jornal da casa, o SBT Brasil, que vai ao ar nas noites de segunda a sábado.

O jornalista havia anunciado a saída da Record, onde estava desde 2015, há duas semanas, na festa de fim de ano do programa Hoje em Dia.

– Eu estou chegando no final de uma parceria, depois de nove anos com a Record. Acho que todos nós aqui já sabemos disso (…). O Hoje em Dia é muito bem-feito. Ele vem se renovando. Ele tem uma fidelidade muito grande, de público e comercial. Se Deus quiser eu estarei de volta à TV – disse.

Cesar Filho iniciou sua trajetória em rádio e televisão em 1980, como parte das equipes esportivas da TV Record e da Rádio Jovem Pan. No SBT, sua primeira passagem não foi no jornalismo, mas na dramaturgia, quando ele protagonizou, ao lado de Virginia Nowicki, o remake do primeiro seriado da TV brasileira – Alô Doçura – em 1990. Ele ficou na emissora até o ano seguinte.

Em 2005, ele retornou à casa para apresentar os jornalísticos SBT Repórter, Ver para Crer (com Celso Portiolli), a nova versão de Aqui Agora, a segunda fase de Boletim de Ocorrências, SBT Brasil, Jornal do SBT Manhã, Notícias da Manhã, e eventuais edições dos telejornais diários. Cesar ficou na emissora até 2015, quando foi para a Record.

Na TV, além de trabalhar na Record e no SBT, Cesar Filho também atuou ao longo de sua carreira em telejornais da Bandeirantes e da TV Cultura, e comandou a segunda fase do vespertino TV Mulher, na TV Globo, onde ainda apresentou o dominical Fantástico ao lado de Sérgio Chapelin. No rádio, ele passou por emissoras como Manchete, Jovem Pan, Pool FM, Antena 1 e Band FM.

