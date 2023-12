Cesar Tralli descobre carta escrita há 28 anos pela mãe já falecida

Cesar Tralli encontrou neste sábado (23) uma carta de sua mãe, já falecida, escrita para ele em 1995. O jornalista compartilhou um vídeo nas redes sociais lendo a mensagem.

Tralli descreveu a carta como um “presente eterno”, pois a encontrou no dia de seu aniversário. A mãe de Cesar morreu no ano passado em um acidente aéreo.

No Instagram, o jornalista leu o que Edna Tralli escreveu:

– Meu filho, em todos os momentos de sua vida lembre-se sempre: a humildade, a simplicidade, a ética profissional têm que caminhar lado a lado com você. E não se esqueça de todos os dias agradecer a Deus e rezar pelo seu anjo da guarda. Use sempre na sua vida profissional e pessoal o bom senso e o equilíbrio, e faça tudo com amor, com muito amor.

E concluiu:

– A família, os amigos, os companheiros de trabalho são pessoas muito importantes na sua vida, e você é muito importante para você mesmo. Não se esqueça nunca de você. Se dê prazeres de coisas bonitas e gostosas. Se faça feliz. Peça a Deus para estar sempre do seu lado e para que todos que se aproximarem de você sintam a presença dele na alegria, no sorriso, na bondade, na caridade e no amor.

Sobre a mensagem deixada pela mãe, ele refletiu:

– Uma carta como esta é, sem dúvida, presente para todos os meus aniversários.

Fonte: Pleno News/Fotos: Reprodução/Redes Sociais