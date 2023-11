Cessar-foto: Israel prepara liberação de 39 presos em troca de 13 reféns mantidos pelos terroristas do Hamas

Israel iniciou os preparativos para soltar 39 prisioneiros palestinos – todos eles mulheres e crianças – em troca de 13 reféns que o grupo terrorista Hamas deverá libertar nesta sexta-feira, 24, como parte do acordo de trégua de quatro dias alcançado por ambos os lados, informou a imprensa israelense. O Serviço Prisional de Israel recebeu os nomes de 39 palestinas e menores condenados por terrorismo para sua libertação, destacou o israelense Canal 13. A previsão é que sejam transferidos para a prisão de Ofer, na Cisjordânia ocupada, por volta do meio-dia, à espera da entrega dos reféns detidos pelo Hamas, algo que deverá ocorrer por volta das 16h (hora local, 11h de Brasília).

A primeira trégua entre Israel e o Hamas entrou em vigor hoje às 7h (2h de Brasília), depois de mais de um mês e meio de guerra, no âmbito de um acordo que prevê a libertação de 50 reféns em troca da entrega de 150 prisioneiros palestinos.

O cessar-fogo, que durará quatro dias e poderá ser estendido para dez se o Hamas entregar mais pessoas sequestradas, servirá também para a entrada de ajuda humanitária no enclave.

Nesse contexto, os primeiros caminhões que integram o comboio humanitário com medicamentos, combustível e gás – parte da ajuda que será entregue no contexto do início da trégua – entraram nesta sexta na Faixa de Gaza pela passagem de Rafah, que conecta o Egito com o enclave.

O diretor do Serviço Estatal de Informação, Diaa Rashwan, que atua como porta-voz do governo egípcio, afirmou hoje que 130 mil litros de combustível e quatro caminhões de gás provenientes do Egito entrarão diariamente na Faixa de Gaza, bem como 200 caminhões de ajuda humanitária.

Embora as organizações internacionais tenham reivindicado que a trégua se transforme em um cessar-fogo permanente, Israel insistiu em numerosas ocasiões que continuará sua ofensiva assim que a pausa terminar.

