Cesta básica no Pará está entre as mais caras do Brasil

Pelo sétimo mês consecutivo, em agosto, a alimentação básica no Pará voltou a ficar mais cara, comprometendo na sua aquisição mais da metade do atual Salário Mínimo de R$ 1.100,00 (em vigor desde 01.01.2021). Das 17 capitais pesquisadas, 13 apresentaram aumentos de preços no valor total da cesta e nas quatro restantes, houve quedas. As informações foram prestadas à reportagem der A Província do Pará pelo economista Roberto Sena, supervisor técnico do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos no Estado do Pará – Dieese/PA. Segundo ele, no mês passado, a cesta básica custou R$ 530,13 com a grande maioria dos produtos que a compõem apresentando aumentos de preços, com destaque para o café, com alta de 6,30%, seguido do tomate, com alta de 4,30%; pão, com alta de 4,11%, e do arroz, com alta de 1,65%. Na outra ponta, apenas o feijão apresentou recuo de preço, com queda de 1,83%.



Em agosto/2021, o custo da cesta básica para uma família padrão paraense, composta de dois adultos e duas crianças, ficou em R$ 1.590,39, sendo necessários, portanto, aproximadamente 1,44 salários mínimos (baseado no valor do Salário Mínimo atual) para garantir as mínimas necessidades do trabalhador e sua família, somente com alimentação.

A pesquisa da cesta básica vendida em Belém no mês passado mostra ainda, que para comprar os 12 itens básicos, o trabalhador paraense comprometeu 52,10% do atual salário mínimo e teve que trabalhar 106 horas e 02 minutos das 220 horas previstas em Lei.

NO ANO

Nos oito primeiros meses deste ano (Janeiro-Agosto/2021) se verifica alta acumulada de preço de quase 6,00%, com a grande maioria dos produtos apresentando reajustes bem superiores a esta média, e muitos com altas acima da inflação estimada para o mesmo período em torno de 5,00% (INPC/IBGE), afirma Everson Costa, coordenador de pesquisas do Dieese/PA.

Desta forma, de Janeiro a Agosto passado, as maiores altas de preços ocorreram com o café, que teve reajuste acumulado de 30,31%, seguido do açúcar, alta de 25,56%; manteiga, alta de 12,07%; carne bovina, alta de 9,75%; leite, alta de 6,19% e o pão, com alta de 6,10%. Ainda segundo o Dieese/PA, no mesmo período analisado, apenas o tomate apresentou recuo de preço, com queda de 3,52%.

EM 12 MESES

Já em relação aos últimos 12 meses (Agosto/2020-Agosto/2021), o custo da alimentação básica dos paraenses em Belém apresentou uma alta acumulada de 20,07%, percentual bem superior à inflação estimada em torno de 9,50% (INPC/IBGE) para o mesmo período.

Nesse período, afirma o órgão de pesquisa, todos os produtos da cesta básica apresentaram aumentos de preços, com destaque para o óleo de cozinha (soja), com alta acumulada de 73,11%, seguido do arroz, alta de 47,02%; café, alta de 36,99%; carne bovina, alta de 32,04%; tomate, alta de 30,10%; açúcar, alta de 27,71%; manteiga, alta de 15,00% e a banana, com alta de 13,06%.

Segundo o Dieese/Pa, para que o salário mínimo, piso nacional, pudesse anteder às necessidades básicas da população com alimentação, educação, moradia, saúde, vestuário, higiene, transporte, lazer e previdência, no atual quadro, seria necessário que seu valor estivesse em R$ 5.583,90, valor este 5,08 vezes maior que o Salário Mínimo atual de R$ 1.100,00.

NO BRASIL

Das 17 Capitais pesquisadas pelo Dieese, Porto Alegre apresentou o maior valor da alimentação básica, com o custo de R$ 664,67, seguida de Florianópolis, com o custo de R$ 659,00, e São Paulo, com o custo de R$ 650,50. No Balanço Nacional, no mês passado (Agosto/2021), Belém ficou entre as doze capitais mais caras do país no que diz respeito ao custo da alimentação básica. Também no mês de Agosto/2021, os menores valores médios da cesta foram observados em Aracaju, com o custo de R$ 456,40, seguida de Salvador, com o custo de R$ 485,44, e João Pessoa, com o custo de R$ 490,93. Em termos de variação, no mês passado (Agosto/2021), entre as 17 capitais pesquisadas que apresentaram elevações de preços, a maior variação foi verificada em Campo Grande, com alta de 3,48%, seguida de Belo Horizonte, com alta de 2,45%, e de Brasília, com alta de 2,10%. Na outra ponta, as maiores quedas foram registradas em Aracaju, com recuo de 6,56%, seguida de Curitiba, com queda de 3,12%, e Fortaleza, com queda de 1,88%.

Imagem: Agência Brasil