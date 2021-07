Cesta básica tem reajuste de 14% em 12 meses

Decorrido mais de um ano do início da pandemia do novo coronavirus, os reflexos desastrosos do problema continuam sendo gigantescos, tanto na saúde com mais de 500 mil mortos, quanto na economia, com queda de poder aquisitivo, desemprego em alta e reajustes abusivos nos preços de bens e serviços. Esta constatação está sendo novamente ratificada pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – Dieese/PA, por meio de novo estudo, com o balanço da trajetória de preços da alimentação básica do paraense nos últimos 12 meses, frente à inflação calculada para o mesmo período.



Nos últimos 12 meses, a cesta básica consumida no Pará apresenta alta acumulada no período analisado em percentuais bem superiores à inflação, alcançando quase 14,00% contra uma inflação de 8,90% (INPC/IBGE) calculada para o mesmo período. Entretanto, vários produtos que compõem a cesta tiveram altas acumuladas no período em percentuais bem superiores à média de reajuste, com destaque para o óleo de cozinha (soja) com alta acumulada no período de 80,95%, seguido do arroz, com reajuste acumulado de 65,89%; carne bovina, com alta de 33,20%; açúcar, com alta de 25,93%; café, com alta de 17,19%; manteiga, com alta de 10,10% e da banana, com alta de 10,02%.



Também no mesmo período analisado (Maio/2020-Maio/2021), poucos produtos da cesta apresentaram recuos de preços, com destaque o feijão, com queda de 7,71%. Mesmo assim, o preço do feijão ainda está abusivo. O consumidor terá de escolher bem antes de fazer a aquisição.

A tendência para este mês é de novas altas nos preços dos principais produtos da alimentação básica, afirma Roberto Sena, supervisor técnico do Dieese.

