Céu fica vermelho na China e provoca pânico na população

Os moradores da cidade chinesa Zhoushan se depararam com um fenômeno no mínimo curioso no último fim de semana, quando o céu ficou completamente vermelho. Raro, o fenômeno despertou pânico nos moradores da região.

Em gravações compartilhadas nas redes sociais, é possível ouvir as vozes alteradas da população. Algumas pessoas já falavam em “estocar comida”.

De acordo com o portal Daily Mail, o tom de carmim era mais intenso na região próxima ao porto. O episódio se tornou um dos principais tópicos comentados por usuários do Sina Weibo, rede social local semelhante ao Twitter.

Apesar do pânico e de alguns associarem o fenômeno a profecias do fim do mundo, o jornal Global Times, o principal jornal do Partido Comunista Chinês, explicou que o tom avermelhado foi resultado de refrações das luzes emitidas por embarcações ancoradas no porto local.⠀

– Quando as condições climáticas são boas, mais água na atmosfera forma aerossóis que refratam e dispersam a luz dos barcos de pesca e criam o céu vermelho visto pelo público – explicou a equipe do Departamento Meteorológico de Zhoushan ao jornal.

Fonte: Pleno News