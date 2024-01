CGU conclui que registro de vacinação de Bolsonaro é falso

Nesta quinta-feira (18), a Controladoria-Geral da União (CGU) anunciou que o registro de vacinação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) contra a Covid-19, datado de 19 de julho de 2021, é falso. A conclusão foi divulgada após uma investigação que não conseguiu apontar responsabilidades pela falsificação.

Segundo a CGU, o registro teria sido inserido no sistema da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, e os resultados da investigação serão encaminhados às autoridades locais para as devidas providências.

A análise teve início após um pedido, feito via Lei de Acesso à Informação em dezembro de 2022, solicitando o Certificado Nacional de Vacinação de Covid-19 (CNVC) de Bolsonaro. A investigação foi concluída em outubro de 2023.

O ministro da CGU, Vinicius Carvalho, já havia apontado, em fevereiro do ano passado, que o registro de vacinação no cartão de Bolsonaro era objeto de investigação. A Polícia Federal também está envolvida no caso.

A CGU destaca que a fraude não ocorreu diretamente pelo sistema do Ministério da Saúde, chefiado à época pelo general Eduardo Pazuello, como era suspeito. A análise sugere que a adulteração foi realizada no momento do registro pela Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo.

A data registrada, 19 de julho de 2021, levantou questionamentos, pois a agenda oficial de Bolsonaro indica sua presença em São Paulo no dia anterior. Além disso, o gerente da Unidade Básica de Saúde (UBS) onde supostamente ocorreu a vacinação afirmou que, naquela data, a unidade possuía apenas doses da Coronavac e Astrazeneca.

A CGU identificou outros dois registros de vacinação em nome de Bolsonaro, em agosto e outubro de 2022, em Duque de Caxias (RJ), ambos cancelados posteriormente por “erro”. A nota técnica da CGU está disponível aqui.

