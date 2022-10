Chamado de “golpista”, Temer afirma que Lula perderá votos

Chamado de “golpista” pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no debate desta sexta-feira (28) na Globo, o ex-presidente Michel Temer (MDB) disse que isto acarretará em perdas de votos do petista. Segundo ele, pessoas do MDB que votariam em Lula, mudaram de ideia.

– Estou recebendo muitas mensagens aqui de gente que dizia que iria votar nele e não vai mais votar por causa disso. Muita gente do MDB está me mandando mensagem dizendo isso. Mas, coitado, não posso culpar ele. Às vezes, a pessoa está em um debate e diz coisas assim – afirmou ao jornal O Globo.

Já em entrevista ao Estadão, Temer rebateu o ataque do petista com ironia.

– Na verdade o que aconteceu no Brasil foi um golpe de sorte, pois recuperamos o país da maior recessão da sua história – disse o emedebista.

Em entrevista coletiva após o debate, Lula voltou a chamar Temer de golpista, citando o apoio de Simone Tebet, que também é do MDB, assim como Temer.

– O apoio é pessoal da Simone (Tebet) e da candidatura dela. Eu acredito que foi golpe contra Dilma. Não dá para fingir que não foi golpe – disparou.

*Com informações da AE

Fonte: Pleno News/Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado