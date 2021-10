Chance de acesso do Ituano chega a quase 99%; Tombense tem 82% e Paysandu menos de 5%

Restando apenas duas rodadas para o término do quadrangular final da Série C do Brasileiro, times fazem as contas na briga por uma das quatro vagas na segunda divisão nacional em 2022

A Série C do Campeonato Brasileiro entra na reta final e na fase de definição das quatro vagas na Série B de 2022. Restando apenas duas rodadas para o término do quadrangular final, os times fazem contas para tornar realidade o sonho de jogar a segunda divisão nacional na próxima temporada.

Divididos em dois grupos, os oitos times restantes disputam as quatro vagas na Série B do próximo ano. Os dois primeiros colocados de cada chave garantem o acesso. Os líderes dos grupos fazem a final da Série C em dois jogos.

Ituano tem quase 99% de chances de acesso, enquanto Paysandu tem menos de 5% de retornar à segunda divisão nacional — Foto: Talita Gouveia/Ituano FC

O Ituano, que integra o Grupo C, é o time que mais tem chance de estar na Série B do próximo ano. Segundo o site Chance de Gol, do doutor em estatística pela USP Marcelo Leme de Arruda, o Galo de Itu tem 98,7% de chance de acesso, além de 88% de ir à final da competição.

A segunda vaga no Grupo C tem disputa acirrada entre Criciúma e Botafogo-PB, ambos com os mesmos cinco pontos em quatro jogos. O time da paraibano tem leve vantagem (48,5% contra 47,8%) sobre o rival na disputa. O tradicional Paysandu, com apenas 4,9%, completa a chave.

No Grupo D, apesar da distância de apenas um ponto entre eles, Tombense e Novorizontino aparecem como favoritos ao acesso, com 82,1% e 72,6%, respectivamente, segundo o site Chance de Gol. Terceiro colocado e com a mesma pontuação do time paulista, o Manaus aparece com 40,9% de chances de acesso, seguido pelo Ypiranga-RS, com apenas 4,4%.

Veja as chances de acesso dos times:

Ituano: 98,7% – 9 pontos Tombense: 82,1% – 7 pontos Novorizontino: 72.6% – 6 pontos Botafogo-PB: 48,5% – 5 pontos Criciúma: 47,8% – 5 pontos Manaus: 40,9% – 6 pontos Paysandu: 4,9% – 2 pontos Ypiranga-RS: 4,4% – 2 pontos

Na quinta e penúltima rodada do quadrangular final da Série C, o Manaus enfrenta o Tombense, no próximo sábado, às 17h (de Brasília), na Arena da Amazônia. No mesmo dia, às 19h, o Ypiranga-RS recebe o Novorizontino, no estádio Colosso da Lagoa, em Erechim. Os dois jogos são válidos pelo Grupo D.

O Grupo C tem rodada no domingo: Criciúma e Ituano se enfrentam no Heriberto Hülse, às 16h. No Almeidão, em João Pessoa, Botafogo-PB e Paysandu duelam às 19h.

Fonte GE