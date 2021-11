Chance de efetivação de temporários cresce no comércio paraense

Com um calendário de datas importantes para o varejo, o segundo semestre proporciona novas oportunidades de negócios. Com mais dinheiro em caixa e movimento nas lojas, também crescem as chances de se conquistar um emprego temporário.

Não por acaso, em 2021, boa parte dos empresários de Belém pretendem contratar funcionários por período determinado neste fim de ano. É que se aproximam as festas de fim de ano, as vendas aquecem e muitos lojistas precisam aumentar o número de funcionários para atender a demanda, especialmente neste ano, que já se sentem os reflexos da ecomias mais estabilizada em razão das flexibilizações adotadas pelos governos estadual e municipal com relação à prevenção contra a covid-19, o que é motivado também pelo avanço da campanha de vacinação.

Só para se ter uma ideia, o Estado do Pará já recebeu 12.392.995 de doses para o combate à pandemia. De acordo com a Câmara de Diretores Lojistas, em geral, uma parte desses temporários acaba ficando efetiva nos estabelecimentos que os contrataram em função da dedicação, competência no atendimento, capacidade de vender mais, faturar mais, entre outros. Assim, este é um bom momento para quem está parado conseguir uma oportunidade de se reintegrar ao mercado de trabalho.

“O trabalhador tem neste momento a sua oportunidade; agora, cabe a cada um fazer sua parte para poder se manter no mercado de trabalho formal e em geral, mais da metade acaba ficando. Por outro lado, é o momento de geração de emprego e renda. Aqueles que não conseguirem ficar por vários fatores, pelo menos, têm a oportunidade de conseguir uma renda para o pagamento de contas, quitação de dívidas e para investir no próprio consumo”, destaca José Francisco Pereira, o Zé Francisco, presidente da Federação dos Trabalhadores do Comércio de Bens e Serviços nos Estados do Pará e Amapá – Fetratcom-PA/AP, que acaba de se reeleger para novo mandato na entidade.

Segundo o sindicalista, uma boa parte das empresas possui uma “perspectiva elevada para efetivação de funcionários, que ocorrerão, principalmente, nos meses de dezembro de 2021 e janeiro de 2022. O índice é deste ano é superior ao ano passado, tornando as vagas temporárias uma porta de entrada para a recolocação profissional”. Os segmentos de tecido, vestuário e calçados (29,7%); supermercados, hipermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo (10,6%); artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos (9,7%); móveis e eletrodomésticos (9,5%) e outros artigos de uso pessoal e doméstico (8,0%) serão aqueles com mais admissões de trabalhadores.

Apesar de uma parcela dos empresários estar disposta a contratar, a maioria não encontra motivos para incrementar o quadro de pessoal. Entre os principais fatores apontados pelos entrevistados estão a falta de movimento que justifique as contratações, a não contratação de funcionários temporários para o período e a queda nas vendas do comércio.

Imagem: Nazaré Sarmento/Ronabar