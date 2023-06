Chapa “Aperfeiçoar” divulga plataforma de trabalho para a próxima gestão da AP

Os candidatos da Chapa” “Aperfeiçoar”, Oscar Pessoa e Márcio Braga, respectivamente, Presidente e Ex-Presidente, divulgaram o plano de campanha destinado à eleição da Assembleia Paraense que acontece no dia 24/6. A AP é considerado como um dos melhores Clubes Sociais do Brasil, devidamente reconhecido pela Federação Nacional de Clubes do Brasil (Fenaclubes) através de conquistas importantes e homologadas por vários clubes vinculados à Federação pelo sucesso obtido.

E com isso, Oscar Pessoa assegura que a plantaforma do sucesso vai continuar, haja vista possuir 48% de diretores que, pela primeira vez, participam de uma eleição. Esse pessoal se soma aos demais que, com preparo, experiência e conhecimento da realidade do clube, são capazes de gerir uma Assembleia Paraense que tem tantas complexidades, com ética, transparência, competência e responsabilidade. A ideia é colocar em prática uma plantaforma de trabalho que contemple projetos viáveis, propostas concretas objetivando que a AP avance em mais conquistas.

Oscar Pessoa é Cirurgião-Dentista e Professor Universitário, e Márcio Braga é Administrador de Empresas e Empresário. Eles vivem o dia a dia do clube e têm um amplo conhecimento de gestão da Assembleia Paraense. Conhecem como administrar um clube cheio de complexidades, que hoje conta com 22 mil associados, incluindo os dependentes, e algo em torno de mil colaboradores.

PLATAFORMA DE TRABALHO

Ela é factível, tem projetos inovadores, modernos, propostas viáveis, concretas, de verdades, para que o clube continue crescendo, com responsabilidades. E com a participação e o voto dos associados (as) Oscar Pessoa e Márcio Braga prometem fazer Assembleia Paraense, fazer um clube cada vez melhor.

Eis algumas “Plataforma Aperfeiçoar” de trabalho que serão executadas durante três anos de gestão.

Projeto de Revitalização da Deck da Piscina.

Plano Diretor ( Vai ser um plano norteador para as futuras obras e uma ferramenta importante para adaptar as obras já existentes.

Master Padrão Fifa ( Já temos um projeto pronto para instalar grama artificial Padrão Fifa no Campo Master de Futebol.

Beack Tênnis Comfort

Modernizar Malocas

AP À Prova de Chuva

Novo Salão de Festas

Novas Cozinhas

Modernização da Almirante

Automação no Atendimento

Menos Papel, Mais Eficiências.

A Voz do Sócio e Sócia

Boliche AP

Nova Academia

Olimpíadas Infantil e outros importantes projetos que serão executados

Imagens: Nonato Batista/Ronabar