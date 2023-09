Chapa da categoria é inscrita para eleição do Sinjor-PA

De forma coletiva, jornalistas do Pará inscreveram na manhã de hoje (sábado), 9, a chapa Sempre na Luta – a Chapa da categoria para disputar as eleições do Sindicato dos Jornalistas do Pará (Sinjor-PA), triênio 2023-2026.

Liderada pelo atual presidente Vito Gemaque, que tenta a reeleição, a chapa tem a jornalista Simone Romero como candidata a vice-presidenta e é composta por trabalhadores de diversas gerações e que atuam em diferentes áreas do jornalismo.

O grupo é formado por pessoas ligadas às redações, às assessorias de imprensa, às instituições de pesquisas, com destacada atuação nas lutas do Sindicato e com filiação ativa. A chapa também se orgulha de não ter ligações com a patronal, e de unir experiência e juventude, além de trabalhadores de Belém e dos demais municípios do Estado.

A eleição do Sinjor-PA será no dia 20 de novembro. Mais informações devem ser disponibilizadas em breve pela Comissão Eleitoral.

DIRETORIA EXECUTIVA

Presidente – Vito Ramon Gemaque de Souza

Vice-presidente – Simone Cristina Arrifano Romero

Secretário Geral- Helena Lucia Mansur Saria Muller

1º Tesoureiro – Patrícia Carolina Pombo Cassiano

2º Tesoureiro – Geisianne da Silva Dias

Secretário do Interior – Karina da Silva Souza Pinto

Secretário de Mobilização e Formação Sindical – Anderson Luiz Araújo da Silva

Secretário de Sindicalização, Registro e Fiscalização do Exercício Profissional – Jaime Ferreira da Costa

Primeiro Suplente – Alexandre Sócrates Araújo de Almeida Lins

Segundo Suplente – Eliete dos Santos Ramos

Terceiro Suplente – Elma da Silva Barbosa

Delegado Junto ao Conselho da Fenaj – Max André Corrêa Costa

Delegado suplente – Eraldo Paulino Rodrigues Júnior

Diretoria Regional do Tapajós (DRTAP)

Diretor da Regional – Antônio Edinei Costa da Silva

Diretor assistente – Rafaelly Magaly Ferreira do Nascimento

Diretor assistente – Paulo Ricardo Moraes Santos

CONSELHO FISCAL

1 – Aguinaldo Soares Ferreira

2 – Elias Santos Serejo

3 – Nielson de Jesus Bargas

4 – Sara Raquel Pinheiro Portal

5 – Ticiane da Silva Rodrigues

COMISSÃO DE ÉTICA

1 – Ana Lúcia Prado Reis dos Santos

2 – André Marcio Mardock Demosthenes

3 – Avelina Oliveira de Castro

4 – Elizabeth da Silva Mendes

5 – Rosemary Gomes da Silva Machado

Transcrito do Blog do Gerson Nogueira