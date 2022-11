Chapa ‘Muda Remos’ troca de estratégia para vencer eleição na Fepar

Com um golpe de mestre, a chapa “Muda Remo” inverteu a posição na disputa eleitoral da Federação Paraense de Remo – Fepar e, agora, contabiliza votos necessários para vencer o duelo contra a chapa “Remo Livre” no dia 29, data do pleito presidencial da entidade que rege o esporte olímpico paraense.

Antes, com nomes na chapa não eram simpáticos ao colegiado dos clubes e comissão de atletas, a “Muda Remo”, fez uma troca harmoniosa para suprir a negatividade dos referidos candidatos.

O advogado Fábio Salgado, ex-presidente do TJD, permanece como “cabeça de chapa”. Décio Araújo Silva surge como primeiro vice-presidente e Fernando Amadeu de Melo, como segundo vice-presidente.

Ambos são figuras de proa do remo paraense com trabalhos relacionados às atividades da federação.

O conselho fiscal conta com Yann Vieira Costa Franco Carvalho, Brenda dos Passos Maciel e Rian dos Santos da Silva (Titulares).

Leila Cristina Rodrigues Nascimento, Rafael Gonçalves Calda e Ailton Teixeira de Alfaia (Suplentes).

A chapa ‘Remo Livre’ mantém os nomes: Laurimar Costa, presidente. André Roberto Pereira Correa Pereira e Laercio Rodolfo Moreno da Silva Alves como primeiro e segundo vice-presidente, respectivamente.

O conselho fiscal conta com membros titulares Alberto Melo e Silva Giordano, Marcia Nunes da Costa e Marcelo Guimarães de Oliveira. São suplentes José Elielson Matos Dias, Thailson Bruno Alves de Lima e Diego Ferreira Gonçalves.

A eleição, dia 29, terá como local o salão social da Arena Vindi na Cidade Velha, a partir das 20h.

Imagem: Agência Remo