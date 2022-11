Chapa “MudaREMOs” esclarece motivo de substituições de nomes de candidatos

A chapa MudaREMOs, que concorre à eleição da Federação Paraense de Remo – Fepar, tem como candidato à presidência o advogado Fábio Salgado e, como líderes de estratégias os senhores John Vasconcelos e Raimundo Araújo, respectivamente, esclareceu, ontem, sexta-feira, 18, os detalhes sobre uma nota publicada que se relaciona à substituição de nomes na referida chapa.



“O fato de termos mudado os nomes dos candidatos a 1° vice e 2° vice, deu-se em função de várias mudanças ocorridas no novo Edital de Eleição, que aumentou as chances de novos interessados na disputa”.



Raimundo Araújo, detentor de muitos títulos como atleta e técnico de remo nos clubes de Belém, era o candidato a 1° vice. Ele é um dos líderes em estratégia da chapa MudaREMOs e comanda, hoje, a Associação de Remo Guajará. Logo, sua saída do comando da mencionada associação, traria prejuízo ao remo paraense. Então, por livre e espontânea vontade, cedeu o lugar na chapa, que convidou o seu sobrinho e atleta da Guajará, Délcio Nonato Araújo da Silva. Délcio é o atual vice-presidente da Fepar, atua como árbitro e se destacou ao implantar o sistema tecnológico na Fepar. Já Alex Sandres, que antes era o candidato ao cargo de 2° vice, também, por livre e espontânea vontade, pediu que fosse substituído na chapa.



Alex tem Bacharelado em Educação Física, atua como técnico de remo, inclusive já foi treinador de Paysandu, Clube do Remo e Associação Guajará, e ainda quer participar no Campeonato Paraense de Remo como atleta máster. Logo, um cargo de vice-presidente na Federação não permitiria que ele alcançasse seus objetivos. Então, Fernando Amadeu foi convidado para concorrer ao cargo de 2° vice. Fernando é renomado no esporte de remo, árbitro da Fepar e muito querido na Tuna Luso Brasileira.



“Esperamos ter esclarecido todas as dúvidas e nos colocamos à disposição para eventuais esclarecimentos”, diz a direção da chapa MudaREMOs”.

Foto: Divulgação