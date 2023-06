Chapa “Renova AP” tem projetos importantes em prol dos associados

A Chapa “Renova AP”, encabeçada pelos associados Mario Antônio Martins e Paulo Coelho Nasser, candidatos nas eleições da Assembleia Paraense previstas o próximo dia 24, para presidente e vice-presidente, respectivamente, apresenta ao público eleitor mais de 40 Projetos para serem executados em prol dos associados, proporcionando uma “Assembleia Paraense Para Todos de Verdade!”

A Chapa ” Renova AP” surgiu como resultado de um movimento de amigos que amam a Assembleia Paraense. Esse é um movimento de renovação, o grito de muitos pelo resgate, pela reconstrução, pelo renascimento de uma Assembleia Paraense que pode ser muito melhor para os associados, explicam os integrantes da chapa.

“Não se trata só da campanha de um presidente, de um vice-presidente. O que estamos falando é de algo muito maior. É a voz de todos que querem ser representados, que desejam repensar os projetos, resgatar a alternância de um poder que há mais de 30 anos está nas mãos de poucos para que, enfim, tenhamos uma Assembleia renovada para o futuro”, diz Mario Martins.

Segundo ele, “a Assembleia Paraense é de todos nós, de quem nasceu sócio, de quem virou sócio recentemente, de quem vive e ama este clube. Vamos juntos fazer da Assembleia Paraense o clube que merece ser, afinal, só queremos o que mais importa: Renovação e Respeito pelo sócio, por você”.

QUEM É MÁRIO MARTINS

Mario Martins é empresário e diplomata, investidor, atleta em atividade do Circuito Mundial ITF( Federação Internacional de Tênis) de reconhecimento mundial e um apaixonado pela Assembleia Paraense.

Sua história no clube vem de longe, seu pai, Mario Martins, foi um sócio e colaborador, com heranças que até hoje se espalham pela Assembleia Paraense, responsável pela viabilização das primeiras quadras de tênis da AP.

Mario Antônio Martins, mesmo sem nunca ter ocupado um cargo diretivo no clube, contribuiu trazendo os melhores e maiores eventos de tênis para dentro da Assembleia Paraense.

QUEM É PAULO NASSER

Paulo Coelho Nasser começou a empreender aos 18 anos ao abrir em Belém uma filial da Higson, empresa do setor de materiais de construção. Graduado em Arquitetura e Engenharia Civil, esteve à frente de inúmeros projetos de sucesso na cidade, seja no ramo de Engenharia até o varejo, sempre com posição de destaque em entidades como Conjove e Simdimaco. Mas dentre tantas ocupações profissionais, sua rotina sempre teve lugar para a Assembleia Paraense. Sócio ativo e assíduo, Paulo sempre presente no clube para atividades de lazer e esporte, conhece como poucos as demandas que todos precisam e hoje parte pra esse novo desafio, colocando seu nome à disposição dos associados para vice-presidente na chapa “Renova AP”.

PROJETOS

Tecnologia e Capacitação Atendimento de Primeira

Mundo Kids

Salão de Festa Infantil

Ski Bar

Segurança e Tecnologia Portaria Tech

AP Techlab

AP Sports News

AP Foto

AP Tênnis

Futebol Sintético

AP Sócio Cultural

AP Night

AP Sustentabilidade e Responsabilidade Social

Imagens: Nonato Batista/Ronabar