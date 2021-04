Chapecoense avança e define confrontos das semifinais do Catarinense

Os quatro semifinalistas do Campeonato Catarinense foram definidos nesta quarta-feira (28). Na Arena Condá, em Chapecó (SC), a Chapecoense derrotou o Hercílio Luz por 1 a 0 e se classificou para decidir vaga na final com o Marcílio Dias, que voltou a bater o Juventus por 1 a 0, desta vez no estádio João Marcatto, em Jaraguá do Sul (SC).

Na outra semifinal, Avaí e Brusque estarão frente a frente. O Leão da Ilha recebeu o Próspera na Ressacada, em Florianópolis, e venceu por 2 a 1. Já o Quadricolor levou a melhor sobre o Joinville por 1 a 0 no estádio Augusto Bauer, em Brusque (SC). Os jogos de ida e volta ainda serão agendados pela Federação Catarinense de Futebol (FCF).

Triunfo da Chape

No primeiro duelo, em Tubarão (SC), Hercílio e Chape não saíram do zero. Apesar da vantagem de outro empate, por conta da melhor campanha, o Verdão do Oeste tomou a iniciativa e saiu na frente aos cinco minutos, em pênalti sofrido (e cobrado) pelo atacante Perotti, artilheiro do Estadual com 12 gols. A resposta do Leão do Sul veio aos 20 minutos, em desvio do atacante Marlon na área, que o goleiro Keiler salvou.

A-CA-BOU! FLECHAAAAAAAAMOSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS! A CHAPECOENSE ESTÁ NA SEMIFINAL DO CAMPEONATO CATARINENSE 2021!

Com gol de Perotti, o Verdão venceu o Hercílio Luz e enfrentará o Marcílio Dias na próxima fase do estadual!

Com raça, trabalho e humildade, vamos por mais! pic.twitter.com/qhHgic3ocY

— Chapecoense (@ChapecoenseReal) April 29, 2021

Na etapa final, o Hercílio tentou se lançar ao ataque, mas esbarrou em dificuldades para criar lances de perigo. Aos 32 minutos, o atacante Garraty cobrou falta com força e Keiler evitou o empate. Aos 44, o atacante Levi recebeu na área e bateu cruzado, próximo à meta da Chape. Apesar da pressão adversária, o Verdão conseguiu administrar a vantagem e celebrou a vaga após o apito final na Arena Condá.

Marcílio avança

Com a vitória em Itajaí (SC) por 1 a 0, o Marcílio Dias tinha a vantagem do empate. Ao Juventus, que fez melhor campanha na primeira fase, qualquer triunfo bastava. O Marinheiro não só conteve a pressão dos anfitriões como tornou a vencer. Aos oito minutos da etapa final, o volante Guilherme Xavier cobrou escanteio e o zagueiro Wallace fez o gol da classificação do clube visitante, que volta à semifinal do Catarinense após 20 anos.

Alô, é da semifinal? AVISA QUE CHEGAMOS! 🔴🔵⚓️

O Marcílio Dias venceu o Juventus por 1 a 0 na noite desta quarta-feira e está classificado para a semifinal do Campeonato Catarinense. O gol do Marinheiro foi marcado por Wallace!

📷 Bruno Golembiewski/CNMD #JamaisTeAbandonar pic.twitter.com/IPu2fMk82A

— Marcílio Dias (@oficialcnmd) April 29, 2021

Vitória do Avaí

O triunfo por 1 a 0 em Criciúma (SC), no jogo de ida, permitia ao Avaí até perder por um gol de diferença para se classificar. Aos 34 minutos, o lateral Edilson abriu o placar para o Leão, de pênalti. Aos 13 do segundo tempo, o lateral Roger cruzou pela direita e o meia Lucas Sebastian empatou de cabeça. Aos 37, o volante Luan Silva levantou na área, pela esquerda, e o atacante Matheus Lucas recolocou os anfitriões à frente, fechando o placar.

Brusque nas semifinais

O empate por 2 a 2 na Arena Joinville dava ao Brusque a vantagem de outra igualdade nesta quarta-feira. Mesmo assim, foi o Quadricolor quem balançou as redes. Aos 33 minutos do segundo tempo, o lateral Airton cobrou escanteio pela direita e o atacante Thiago Alagoano apareceu na pequena área e desviou para as redes, sacramentando a classificação do time da casa.

Brusque vence o Joinville por 1 a 0 e está classificado para a semifinal do Catarinense! 🇱🇹

O gol da partida foi marcado pelo Thiago Alagoano! ⚽️🇱🇹 pic.twitter.com/6jox4J9RKe

— Brusque FC (@Brusqueoficial) April 29, 2021