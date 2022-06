CHAPECOENSE X CRB | CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE B | 21.06.2022

Daqui a pouco a Chapecoense recebe o CRB, para disputar a 14ª rodada do Campeonato Brasileiro d Série B. o confronto será na Arena Condá, em Chapecó (SC), as 19h, e terá a cobertura ao vivo pelo canal de A Província do Pará.

Até o momento as duas equipes estão empatadas na tabela de classificação com 15 pontos e buscam ficar longe da zona de rebaixamento.

A Chapecoense está na 13º posição da Série B e soma 3 vitorias, 6 empates, 3 derrotas, 9 gols marcados e 8 gols sofridos.

Seu adversário, o CRB ocupa a 12º colocação somando 4 vitorias, 3 empates e 6 derrotas, além de 9 gols marcados e 16 gosl sofridos.

