Charles III é coroado rei do Reino Unido

Charles III foi coroado, neste sábado (6), rei do Reino Unido em uma cerimônia solene na Abadia de Westminster, no coração de Londres.

No momento mais importante da cerimônia, o arcebispo de Canterbury, Justin Welby, colocou a suntuosa coroa de Santo Eduardo, do século XVII, na cabeça do monarca.

Depois de colocar a coroa, o arcebispo gritou “Deus salve o rei” para a congregação, seguido pelo som de trombetas.

Sentado no trono de carvalho de Santo Eduardo, considerada a peça de mobília mais antiga do Reino Unido e colocada em um piso de mosaico medieval, Charles III foi coroado após receber os vários trajes reais, simbolizando suas responsabilidades como chefe de estado britânico até o dia de sua morte.

O rei foi presenteado com o orbe do soberano, simbolizando o mundo; o cetro com a cruz, representando o mundo cristão; e o cetro da pomba, simbolizando o papel espiritual do monarca.

Usando um manto dourado, o primado da Igreja da Inglaterra presenteou o rei com a luva branca do poder.

Por fim, Welby colocou em Charles a coroa de Santo Eduardo, feita de ouro e decorada com rubis, ametistas, safiras, granadas e topázios – apenas nesta ocasião em toda a vida que o monarca a usará.

Mais cedo, o rei foi ungido com óleo consagrado pelo arcebispo, o rito religioso mais solene da liturgia da coroação, que exige que o monarca fique temporariamente oculto do público.

*EFE

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução